Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek wieczorem w orędziu telewizyjnym, że pozostanie na stanowisku do końca swojej kadencji, czyli do maja 2027 r. Zapowiedział też, że "w najbliższych dniach" ogłosi nazwisko nowego premiera.

Francuzi oglądający wieczorne orędzie prezydenta Macrona / Teresa Suarez / PAP/EPA

W 10-minutowym przemówieniu do narodu wygłoszonym dzień po upadku rządu Michela Barniera prezydent Francji stwierdził: Mandat, który mi daliście, obowiązuje przez 5 lat i będę go sprawował do samego końca.

Zapowiedział też, że "w najbliższych dniach" ogłosi nazwisko nowego premiera.