Prezydent elekt USA Donald Trump uznał za zaszczyt możliwość udziału w sobotniej ceremonii ponownego otwarcia w Paryżu katedry Notre Dame. Uroczystości związane z inauguracją odremontowanej po pożarze katedry zaplanowane są na 7-8 grudnia.

Donald Trump / CNP/ABACA / PAP/EPA

"To zaszczyt ogłosić, że w sobotę wybieram się do Paryża, aby wziąć udział w ponownym otwarciu wspaniałej i historycznej katedry Notre Dame, która została w pełni odrestaurowana po niszczycielskim pożarze sprzed pięciu lat. Prezydent Emmanuel Macron wykonał wspaniałą pracę, zapewniając, że Notre Dame została przywrócona do pełnej świetności, a nawet czegoś więcej. To będzie bardzo wyjątkowy dzień dla wszystkich!" - napisał Donald Trump w poście na swoim portalu Truth Social.

Do Paryża przyjadą przywódcy 50 krajów

W paryskich uroczystościach ma uczestniczyć blisko 50 prezydentów i premierów państw, wśród nich prezydent Polski Andrzej Duda.

Uroczyste otwarcie katedry Notre Dame 7 i 8 grudnia będzie międzynarodowym wydarzeniem: do Paryża przyjadą przywódcy 50 krajów. / PAP/AFP/Maciej Zieliński /

Gości z całego świata przyjmie prezydent Francji Emmanuel Macron. Na ceremonię zostali zaproszeni przedstawiciele państw, które wsparły finansowo odbudowę, przy czym nie wszystkie są reprezentantami kultury chrześcijańskiej.

Odbudowana po 5 latach

Ogromny pożar, który strawił Notre Dame, niszcząc wieżę katedry i grożąc zniszczeniem jednego z największych skarbów architektury na świecie, miał miejsce w roku 2019, w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu.

Prezydent USA wyraził wówczas kondolencje prezydentowi Macronowi i papieżowi Franciszkowi. Zaoferował pomoc amerykańskich ekspertów w odrestaurowaniu katedry.



AP określa relacje prezydentów Trumpa i Macrona jako skomplikowane. Relacje te pogorszyły się, gdy Macron skrytykował Trumpa za kwestionowanie potrzeby istnienia NATO i amerykańskiego zaangażowania w obronny Pakt Północnoatlantycki.



"Kiedy Trump ubiegał się o reelekcję w tym roku, często kpił z Macrona na wiecach wyborczych, naśladując jego akcent i grożąc nałożeniem wysokich ceł na wino i szampan importowane do USA, jeśli Francja spróbuje opodatkować amerykańskie firmy" - zauważa agencja AP, dodając, że po reelekcji Trumpa Macron był jednym z pierwszych światowych liderów, którzy pogratulowali mu wygranej w wyścigu do Białego Domu.

Jak będą przebiegać uroczystości?

Uroczystość 7 grudnia w Paryżu będzie miała charakter świecki. Wieczorem na placu przed katedrą odbędzie się koncert, na którym wystąpią gwiazdy muzyki francuskiej i światowej sławy wykonawcy muzyki klasycznej.

Wbrew wcześniejszym domysłom nie będzie Paula McCartneya. Pojawią się francuscy piosenkarze: Clara Luciani, Garou, Vianney, a także DJ Michael Canitrot. Wystąpią gwiazdy światowej opery: sopranistki Pretty Yende i Julie Fuchs oraz tenor Benjamin Bernheim.

8 grudnia o godz. 10:30 odbędzie się w Notre Dame pierwsza msza święta, celebrowana przez arcybiskupa Paryża Laurenta Ulricha.



Na plac przed Notre Dame będą mogły wejść tylko osoby zaproszone - maksymalnie 3 tysiące. Nabrzeża Sekwany w pobliżu świątyni mogą pomieścić około 40 tysięcy osób. Na całej wyspie Cite i na nabrzeżu obowiązywać będą specjalne środki bezpieczeństwa, co wiąże się również z ograniczeniami ruchu samochodowego i handlu podczas całego weekendu. Zamknięte zostaną niektóre stacje metra.