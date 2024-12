Prezydent Francji Emmanuel Macron odrzucił apele opozycji o podanie się do dymisji w związku z obecnym kryzysem politycznym w kraju i prawdopodobnym przyjęciem wotum nieufności wobec powołanego przez niego rządu Michela Barniera.

Emmanuel Macron z małżonką. / Meyssonnier Sarah/Pool/ABACA/Abaca/East News / East News

Prezydent Emmanuel Macron podkreślił we wtorek, że "lud francuski wybrał go dwukrotnie" i że pokładane w nim zaufanie będzie respektował "aż do ostatniej chwili, by być użytecznym dla kraju". Jest to pierwsza wypowiedź prezydenta po tym, jak w poniedziałek skrajna prawica wycofała swoje nieformalne poparcie dla gabinetu Barniera.

Jest bardzo prawdopodobne, że w środę parlament przyjmie wniosek o wotum nieufności i rząd będzie musiał ustąpić.

Barnier zaapelował w wieczornym wywiadzie telewizyjnym o odpowiedzialność i ostrzegł, że obywatele odczują skutki finansowe niestabilności politycznej, jeśli jego rząd upadnie i kraj zostanie bez budżetu na 2025 r.

Zarówno skrajna prawica, jak i lewica obarczają Macrona winą za obecny kryzys polityczny, który rozpoczął się rozwiązaniem parlamentu w czerwcu tego roku. Obie strony domagają się, aby prezydent ustąpił ze stanowiska.

Macron sprawuje drugą i zarazem, zgodnie z konstytucją, ostatnią kadencję. Wybory prezydenckie mają się odbyć w 2027 r.