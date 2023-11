Etna znów zrobiła oszałamiający pokaz! W weekend pokryty śniegiem wulkan wyrzucił na powierzchnię lawę, która rozświetliła niebo nad pobliską Katanią. Fotografom udało się uwiecznić to niezwykłe zjawisko na zdjęciach i nagraniach.

Erupcja wulkanu Etna / DARIO LO SCAVO / PAP/EPA

Etna to najwyższy i jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Europie. Jego wysokość to około 3357 m n.p.m. W nocy z piątku na sobotę nad wulkanem pojawiły się kłęby dymu. Dostrzeżono także wydostającą się z niego lawę. Wybuch był niegroźny, aktywność Etny była ograniczona jedynie do obszaru krateru.