Na ten moment z pewnością czekało wielu miłośników astronomii. Na niebie można podziwiać wyjątkowe zjawisko. To Pełnia Mroźnego Księżyca, nazywana inaczej Pełnią Bobrzego Księżyca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To przedostatnia pełnia w tym roku. Jeśli pogoda dopisze, zjawisko będzie widoczne gołym okiem: do obserwacji nie są potrzebne lunety, ani teleskopy.

Przedostatnia pełnia w roku. Kiedy jej kulminacja?

Punkt kulminacyjny nastąpi dziś o godzinie 10:16. Księżyc będzie widoczny w pełni jeszcze do jutrzejszego poranka.

Pełnia Mroźnego (lub Bobrzego - przyp. red.) Księżyca będzie przedostatnią pełnią w tym roku. Ostatnią będzie można podziwiać 27 grudnia - jej punkt kulminacyjny nastąpi o godzinie 1:33 czasu polskiego.

Co oznacza nazwa?

Listopadowa pełnia określana jest między innymi Pełnią Bobrzego Księżyca lub Księżycem Bobrów. Prawdopodobnie ma to związek ze szczególną aktywnością tych gryzoni nocą: w ramach przygotowań do zimy budują tamy.

Pełnia w listopadzie nosi również miano Mroźnego Księżyca lub Szronowej Pełni. Nazwa nawiązuje do rozpoczynającej się zimowej pory roku.

Jak powstaje pełnia?

Księżyc co miesiąc przechodzi przez swoje fazy, ubywa i przybywa w ciągłej transformacji od nowiu do pełni i z powrotem. Ziemski satelita w pełni występuje co 29,5 dni, gdy na skutek przesuwania się w stronę naszej planety znajdzie się dokładnie naprzeciwko Słońca. Promienie słoneczne odbijają się od jego pełnej tarczy i na niebie rozświetla naszą noc niczym wielkie lusterko.