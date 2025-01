"Uroczysta ceremonia w czasach rosnącego nacjonalizmu" - tak relację z obchodów 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau zatytułował "New York Times". Amerykański dziennik zwrócił uwagę, że kilka dni przed uroczystością w Oświęcimiu swój wiec zorganizowała populistyczno-prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec, którą - jak zauważył "NYT" - "niektórzy postrzegają jako niebezpieczny powrót do nacjonalizmu, który doprowadził Adolfa Hitlera do władzy w latach 30. XX wieku".

Liderzy Alternatywy dla Niemiec (AfD) - Tino Chrupalla i Alice Weidel / AFP / East News W poniedziałek 27 stycznia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tego dnia 80 lat temu Armia Czerwona wyzwoliła niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Z tej okazji w Oświęcimiu zorganizowano obchody, na które zaproszono ok. 50 Ocalałych, a także delegacje różnych państw i organizacji międzynarodowych. Do Małopolski przyleciał m.in. kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wiec AfD przed obchodami w Oświęcimiu Wczorajsza uroczystość przykuła uwagę wielu mediów na całym świecie. "New York Times" zwrócił uwagę, że liczba ocalałych z zagłady co roku maleje, rośnie natomiast liczba zagranicznych dygnitarzy, którzy odwiedzają Auschwitz-Birkenau w rocznicę wyzwolenia obozu. Tegoroczna lista gości była największa w historii - zauważył dziennik. Wśród polityków, którzy wzięli udział w ceremonii, znaleźli się - jak już wspomnieliśmy - m.in. kanclerz Niemiec Olaf Scholz, a także prezydent tego kraju Frank-Walter Steinmeier. Amerykański dziennik zwrócił również uwagę, że kilka dni przed uroczystościami w Oświęcimiu swój wiec zorganizowała populistyczno-prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec (AfD). "Niektórzy postrzegają ją jako niebezpieczny powrót do nacjonalizmu, który doprowadził Adolfa Hitlera do władzy w latach 30. XX wieku" - napisał "NYT", przypominając, że na wiecu politycy AfD i Elon Musk, który przemawiał przez łącze wideo, "wzywali Niemców, by nie czuli się winni za nazistowskie zbrodnie swoich dziadków" . Do wiecu AfD i słów Elona Muska odniósł się również we wtorkowej Porannej rozmowie w RMF FM Michał Wójcik . Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że "jest pod dużym wrażeniem Elona Muska, ale absolutnie nie zgadza się z tą wypowiedzią". Historycznie wielkie Niemcy kojarzą mi się źle i nie podpisuję się pod tym - dodał. Zobacz również: Miał 4 lata, był więźniem nr B1148. "Gdybym dziś stanął twarzą w twarz z nazistą..." Rosjanie nie wspominają o sojuszu z hitlerowskimi Niemcami "New York Times" odnotował ponadto, że na obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau nie została zaproszona Rosja, która w przeszłości regularnie brała w nich udział. "Przedstawiciele Moskwy są wykluczani z wydarzeń rocznicowych od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., którą Kreml uzasadnił fałszywym pretekstem, że Ukraina, której prezydent jest Żydem, była rządzona przez nazistów" - napisał amerykański dziennik. Jak dodał, Rosja pod rządami Władimira Putina przekształciła sowiecką rolę w zwycięstwie nad Niemcami w II wojnie światowej w "narodowy kult, w którym każdy, kto nie zgadza się z Kremlem, jest uważany za nazistę". "Rosyjscy przywódcy nigdy nie wspominają o tym, że Związek Radziecki był faktycznym sojusznikiem Hitlera aż do 1941 r., kiedy naziści zaczęli mordować Żydów w Auschwitz. Moskwa i Berlin podpisały pakt o nieagresji w 1939 r., który doprowadził do inwazji sił nazistowskich i sowieckich na Polskę" - przypomniała gazeta. Zobacz również: Auschwitz pachniało chlorem i przez chwilę miało smak słonej, ciepłej wody