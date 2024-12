Protest w nocy z środy na czwartek przebiegał jednak spokojniej niż we wcześniejszych dniach.

Niektórzy mówią wprost, że dziś przyjęli taktykę, by nie prowokować policji do działania i sprawdzić, jaka będzie reakcja funkcjonariuszy. Oczywiście przed parlamentem słychać co jakiś czas okrzyki i gwizdy, ale nie ma dzisiaj zbyt wielu huku petardy ani głośnych komunikatów wzywających do rozejścia się - relacjonował o godz. 22 czasu polskiego (w Gruzji była godz.1:00) reporter RMF FM.

Policyjna łapanka

Kilka godzin wcześniej doszło jednak do policyjnej łapanki przy wyjściu z pobliskiej stacji metra Plac Wolności. Funkcjonariusze wyłapywali i po szarpaninie zabierali do radiowozów pojedyncze osoby, które jechały na ten protest.

Przed chwilą byłem też świadkiem sytuacji, kiedy starszy Gruzin podszedł do policyjnego kordonu szczelnie oddzielającego protestujących od okolic parlamentu i krzyczał, pytając młodych policjantów, jakiej przyszłości chcą dla swojego kraju. Nie doczekał się jednak odpowiedzi ze strony "cyborgów", jak nazywają czarno ubranych policjantów protestujący - opowiadał dziennikarz RMF FM.

"Nie chcę tu rosyjskich porządków"

To już siódma doba protestów przeciwko antyeuropejskiej polityce obecnych władz. Demonstrujący sprzeciwiają się polityce rządzącego ugrupowania Gruzińskie Marzenie, które ogłosiło zawieszenie rozmów o wstąpieniu kraju do UE do 2028 r.

Nie chcę tu rosyjskich porządków. Niech robią to tam u siebie, a mnie niech zostawią tu w spokoju. Jestem Gruzinem - mówił reporterowi RMF FM jeden z mieszkańców stolicy przed rozpoczęciem manifestacji.

Właściwie jest zbyt wcześnie, by przewidywać rewolucję. Na razie musimy robić to, co robimy i nie tracić nadziei. Musimy to robić w pokojowy sposób, tak właśnie protestujemy, choć policja ma inne zdanie. Rewolucja nie wydarzy się w jeden dzień, musimy działać dalej, a jeśli będzie musiało do niej dojść, to tak będzie - powiedziała RMF FM młoda Gruzinka.

Woda i gaz łzawiący. Tak gruzińska policja próbowała odsunąć w nocy z poniedziałku na wtorek protestujących od fasady parlamentu w Tbilisi. Wydarzania te śledził specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun. Zobaczcie jego relację Mateusz Chłystun / RMF FM

Władza zamyka sklepy z goglami i kaskami

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, pisząc o dzisiejszych zatrzymaniach opozycjonistów, zwróciła uwagę, że partia rządząca zamknęła sklepy sprzedające maski, gogle i kaski, które do ochrony wykorzystują protestujący.

"Pilnie wzywam naszych partnerów i tych, którzy chcą zapobiec pogłębieniu się kryzysu i destabilizacji: to czas na silny nacisk na partię rządzącą, która spycha kraj na skraj przepaści! Nie spóźnijcie się!" - napisała w serwisie X prozachodnia liderka.