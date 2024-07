NATO wzmacnia ochronę powietrzną Ukrainy. To jedna z pierwszych decyzji szczytu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. "To rzeczywiście sprawy najpilniejsze, zarówno nowe systemy Patriot i nie tylko, jak i rakiety do tych i istniejących systemów. Myślę, że Ukraina szczególnie to doceni" - powiedział RMF FM szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.

Wsparcie ochrony powietrznej Ukrainy. Sikorski dla RMF FM: Ukraina szczególnie to doceni RMF FM Minister spraw zagranicznych udzielił wywiadu naszemu amerykańskiemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu w stolicy USA. Radosław Sikorski pytany o to, co znajdzie się w postanowieniu końcowym szczytu NATO powiedział, że będą to nowe pieniądze dla Ukrainy, będzie sygnał o jedności Sojuszu wobec zagrożenia ze strony Rosji. Myślę, że będzie to uczczenie sukcesu Sojuszu i dobry prognostyk na przyszłość - stwierdził polityk. To rzeczywiście sprawy najpilniejsze, zarówno nowe systemy Patriot i nie tylko, jak i rakiety do tych i istniejących systemów. Myślę, że Ukraina szczególnie to doceni - podkreślił Sikorski. Paweł Żuchowski pytał również o możliwość zestrzeliwania rakiet nad Ukrainą, które lecą w stronę Polski, o przeznaczanie większych kwot na zbrojenie oraz o nadchodzące zmiany w placówkach dyplomatycznych. Obejmą one m.in. ambasadę RP w Waszyngtonie. Zobacz również: Siedem nowych miast w Polsce. Jest projekt MSWiA

