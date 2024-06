Przed nami upragnione wakacje czyli nieco ponad 70 dni leniuchowania i odpoczynku. Wielu z was planuje urlop za granicą. Sprawdźcie, w których krajach nie potrzebujecie paszportu, a wystarczy tylko dowód osobisty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jednym z najczęstszych powodów uniemożliwiających wakacyjny wyjazd za granicę jest nieważny paszport. Urzędnicy radzą, aby planując wyjazd zawczasu sprawdzić termin ważności dokumentu, by w razie konieczności zdążyć wyrobić nowy.

Zawsze można też wybrać kraj, do którego wjedziemy bez paszportu. Lista takich państw, gdzie wystarczy dowód osobisty jest całkiem spora.

Polski dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic:

• państw członkowskich Unii Europejskiej (UE): Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, (Polski), Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch;

• państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandii, Lichtensteinu, Norwegii (włączonych do strefy Schengen);

• Konfederacji Szwajcarskiej/Szwajcarii – nie przynależącej ani do UE, ani do EOG, ale włączonej do strefy Schengen i respektującej w kwestii swobody przemieszczania się osób postanowienia jednej z umów sektorowych zawartych z UE;

• tych państw trzecich, które zdecydowały się na zwolnienie obywateli RP z obowiązku legitymowania się paszportami podczas przekraczania ich granic: tj. do: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Turcji oraz do Wielkiej Brytanii w okresie do 31 grudnia 2025 r. ale dot. to tylko osób posiadających status osiedleńca w tym kraju!

Służby przypominają

Służby przypominają, aby przed wyjazdem upewnić się, czy w kraju docelowym nie jest wymagana wiza, zaś podróżując drogą lotniczą zgłaszać się na lotnisko około dwóch godzin przed planowanym wylotem, aby zdążyć przejść kontrolę graniczną, gdy nasz lot jest poza strefę Schengen, i kontrolę bezpieczeństwa.

Wszystkie informacje o wymogach w poszczególnych krajach świata dostępne są w aplikacji "Polak za granicą" oraz serwisie internetowym MSZ RP w zakładce "Informacje dla podróżujących".

Pomocna przy planowaniu podróży jest także strona granica.gov.