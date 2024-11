"Chcemy pracować w spokoju"

Nunzia, najbardziej znana w Bari gospodyni, sprzedająca apulijski specjał zapewniła, że ona i inne kobiety robią go ręcznie.

Nie ma żadnego oszustwa. Orecchiette są specjalnie osuszane, a my musimy to robić, bo to kwestia higieny. Turyści zabierają je do Paryża, do Ameryki i dlatego muszą być suche, by nie zepsuły się podczas podróży. W przeciwnym razie mogłyby spleśnieć - wyjaśniła przedstawicielka protestujących, które w weekend zamknęły stragany i drzwi swoich domów.

Chcemy pracować w spokoju - dodała.