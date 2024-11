Filipińskie władze ewakuowały w sobotę ponad 650 tysięcy mieszkańców regionów narażonych na "potencjalnie katastrofalne" skutki supertajfunu Man-yi, który zbliża się do położonej we wschodniej części archipelagu filipińskiego wyspy Catanduanes. Jest to już szósty tajfun, który nawiedził ten kraj w ciągu miesiąca.

/ Charism SAYAT / AFP / East News Supertajfun zbliża się do wschodnich wybrzeży Filipin Filipińskie służby meteorologiczne przekazały sobotę, że supertajfun Man-yi, zbliżając się do wyspy Catanduanes, przybiera na sile i obecnie generuje wiatr wiejący z prędkością 195 km/godz., czyli o 20 km/godz. większą niż parę godzin wcześniej. W porywach osiąga 240 km/godz. - poinformował portal Rappler. Do północno-wschodniego regionu Bicol zbliża się "potencjalnie katastrofalny i zagrażająca życiu żywioł, ponieważ supertajfun Pepito dalej przybiera na sile" - podała z kolei agencja meteorologiczna (PAGASA) używając lokalnej nazwy tajfunu i odnosząc się do południowej części głównej wyspy Luzon. Tajfun - według prognoz - uderzy w wybrzeże Catanduanes w sobotę późnym wieczorem lub w niedzielę. Jak podała agencja AFP, ewakuowano już przeszło 650 tys. osób zagrożonych regionów narażonych na osunięcia ziemi, powodzie i gwałtowne burze wywołane przez żywioł. Władze Filipin nakazały wszystkim statkom powrót do portów. "To nie są żarty. Ewakuujcie się teraz" - ostrzegł szef tego resortu Jonvic Remulla. Filipińska Straż Przybrzeżna przeprowadza ewakuację 16 listopada 2024 / HANDOUT/AFP/East News / East News Man-yi to szóstym tajfun tylko w ciągu tego miesiąca Man-yi jest szóstym tajfunem, który nawiedził Filipiny w ciągu ostatniego miesiąca. Według danych rządowych, powodzie i osunięcia ziemi wywołane przez Trami i Kong-rey pozbawiły życia 162 osoby, a 22 uważane są za zaginione. Każdego roku około 20 silnych burz i tajfunów uderza w archipelag filipiński i otaczające go wody, jednak rzadko zdarza się, aby powstało ich tak wiele w ciągu krótkiego okresu, zwłaszcza pod koniec sezonu tajfunowego, który trwa od lipca do października. Co więcej, jak podała Japońska Agencja Meteorologiczna, pierwszym raz od 1951 r. w listopadzie w basenie Pacyfiku wystąpiły jednocześnie cztery burze tropikalne.