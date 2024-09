"Chociaż zakończyłam chemioterapię, moja droga do pełnego powrotu do zdrowia jest długa i nadal muszę brać każdy dzień takim, jaki jest" - napisała w oświadczeniu księżna Kate. Jak dodała, z niecierpliwością czeka na powrót do pracy i możliwość uczestniczenia w "kilku publicznych wystąpieniach" w nadchodzących miesiącach.

Księżna Kate (zdjęcie z lipca) / Adam Vaughan / PAP/EPA Księżna Kate wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że zakończyła chemioterapię. "Ostatnie dziewięć miesięcy było dla nas jako rodziny niezwykle trudne. Życie, jakie znasz, może zmienić się w jednej chwili i musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po burzliwych wodach i nieznanej drodze" - przekazała księżna Walii. Jak zaznaczyła, "choroba nowotworowa to skomplikowana, przerażająca i nieprzewidywalna historia dla każdego, a szczególnie dla osób z najbliższego otoczenia". "Dzięki pokorze możesz zmierzyć się z własnymi słabościami w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie brałeś pod uwagę, a dzięki temu zyskać nową perspektywę na wszystko" - podkreśliła księżna Kate. "Ten czas przede wszystkim przypomniał Williamowi i mnie, abyśmy zastanowili się i byli wdzięczni za proste, ale ważne rzeczy w życiu, które tak wielu z nas często uważa za oczywiste. Po prostu kochania i bycia kochanym" - dodała. Jak wytłumaczyła, jej celem jest teraz zrobić wszystko, co może, "aby pozostać wolną od raka". "Chociaż zakończyłem chemioterapię, moja droga do uzdrowienia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal brać każdy dzień takim, jaki jest" - podkreśliła. Księżna Walii poinformowała także, że z niecierpliwością czeka na powrót do pracy i możliwość uczestniczenia w kilku publicznych wystąpieniach w nadchodzących miesiącach, gdy tylko będzie mogła. "Z ciemności może wyjść światło" "Pomimo wszystkiego, co się wydarzyło, wchodzę w nową fazę powrotu do zdrowia z odnowionym poczuciem nadziei i doceniania życia" - napisała. "William i ja jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, jakie otrzymaliśmy i czerpiemy ogromną siłę od wszystkich, którzy nam pomagają w tym czasie" - podkreśliła. Zwróciła się również do osób, które walczą z nowotworem. "Pozostaję z wami, ramię w ramię, ręka w rękę. Z ciemności może wyjść światło, więc pozwólcie, aby to światło świeciło jasno" - podkreśliła księżna Kate. W marcu księżna Kate, żona brytyjskiego następcy tronu, księcia Williama, poinformowała, że jej styczniowy pobyt w szpitalu i przebyta operacja jamy brzusznej była związana z wykrytym u niej rakiem. Zobacz również: Miażdżący raport o gospodarce UE. "Powolna agonia" Europy

