Alarmujące wyniki badania kompetencji ruchowych uczniów. "W pewnym wieku sprawność uczniów, zarówno dziewcząt jak i chłopców, maleje" - powiedział minister sportu Sławomir Nitras. Jak dodał, kompetencje ruchowe dzieci są gorsze niż 15-20 lat temu.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W pierwszym badaniu kompetencji ruchowych uczniów, które zostało przeprowadzone wiosną tego roku, wzięło udział ponad 3 mln dzieci i młodzieży z klas 4-8 szkoły podstawowej. Test został przeprowadzony na 1,6 mln chłopców i 1,5 mln dziewczynek.



Badanie objęło cztery próby sprawności: bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów, beep-test - 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy, plank - podpór leżąc przodem na przedramionach i skok w dal z miejsca.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, kompetencje ruchowe uczniów są znacznie gorsze niż 15-20 lat temu. Co ciekawe, zauważono że jest pewien etap w życiu uczniów, do którego ich kompetencje zwiększają się, a później następuje regres.



Minister sportu i turystyki podał, że w przypadku skoku w dal wyniki pogarszają się ok. 18. roku życia. W teście beep-test u dziewcząt sprawność maleje od 13. roku życia, a u chłopców od 16. roku życia, w teście plank - u dziewcząt od 10. roku życia, a u chłopców od 18. roku życia, w biegu wahadłowym ok. 15-16. roku życia.

Wyniki badania przedstawili na wspólnej konferencji prasowej ministra edukacji Barbara Nowacka i minister sportu Sławomir Nitras. Jak zapewnili, badanie będzie przeprowadzone po raz kolejny.

Ministrowie zaapelowali do rodziców o wsparcie projektu. To badanie, które zdecyduje o zdrowiu, jakości życia i długości życia waszych dzieci - podkreślił Sławomir Nitras.