Ponad 17 metrów kwadratowych w krakowskich Sukiennicach od strony Ratusza czeka na chętnego z pomysłem na biznes. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na wynajęcie tego lokalu.

Sukiennice / Jacek Skóra / RMF24

Sukiennice to bardzo atrakcyjna lokalizacja. Zatrudnieni tu sprzedawcy mówią, że pracuje się tu bardzo dobrze. Jest przyjemnie. Znamy się, przyjaźnimy - opowiadali naszej reporterce Marlenie Chudzio. Nie ma co szaleć z asortymentem, bo to miejsce ma swoją historię i tradycję - podkreślał jeden ze sprzedawców.

Szaleć nawet się nie da, bo w przetargu jasno określono, jaką działalność gospodarczą można prowadzić w Sukiennicach. Chodzi o sprzedaży rękodzieła ludowego i artystycznego, a dodatkowo asortyment powinien nawiązywać do tradycji handlu krakowskiego.

Ze zgłoszonych ofert wybrana zostanie najdroższa stawka za metr kwadratowy i od niej zacznie się licytacja w ostatni dzień września. Niedawno licytowano podobny lokal, ale od strony kościoła Mariackiego. Stawka zaczęła się od 200 złotych za metr kw,, a licytacja skończyła się na 780 złotych - mówi Katarzyna Zapał, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.