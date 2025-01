Komisja Europejska zaproponowała cła na nawozy z Rosji i Białorusi oraz pozostałe produkty rolne - informuje brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana przez kraje członkowskie UE, oznaczać to będzie, że cały import rolny z Rosji podlegałby cłom UE.

Prezydent Rosji Władimir Putin i premier Węgier Viktor Orban / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Jak donosi nasza dziennikarka w Brukseli, byłyby to de facto sankcje, ale nie musiałyby być przyjęte jednomyślnie, lecz w głosowaniu większością kwalifikowaną. Nie groziłoby im wówczas weto Węgier.

To bardzo dobra wiadomość dla polskich zakładów azotowych, które ostatnio borykały się z nierówną konkurencją z Rosji, gdzie producenci korzystają z tańszego gazu. W dodatku władze rosyjskie zmniejszyły w ostatnich miesiącach cła na nawozy, które zaczęły zalewać polski i unijny rynek.

Jak poinformowała KE, celem dzisiejszego wniosku "jest zmniejszenie zależności od importu z Rosji i Białorusi". Wyjaśniono, ze cła "będą wspierać wzrost krajowej produkcji i przemysł nawozowy UE, który ucierpiał w wyniku kryzysu energetycznego". Umożliwi to również dywersyfikację dostaw.

KE zapewnia, że jeżeli unijni rolnicy odczuliby wzrost cen nawozów, to wprowadzi środki łagodzące. Bruksela podkreśla, że cła uderzą mocno w rosyjską gospodarkę "co wpłynie na zdolność Rosji do prowadzenia agresywnej wojny przeciwko Ukrainie".

Maroš Šefčovič, komisarz ds. handlu i bezpieczeństwa gospodarczego, powiedział: "Te cła są starannie skalibrowane, aby służyć wielu celom. Naszym celem jest dalsze osłabienie rosyjskiej gospodarki wojennej, przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od UE, wspieraniu naszego przemysłu i zachowaniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby chronić nasz przemysł nawozowy i rolników".