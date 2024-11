Do niecodziennej sytuacji doszło na pokładzie samolotu lecącego z Gwinei Bissau do Lizbony. W pewnym momencie jedna z pasażerek zaczęła rodzić. Zmusiło to załogę samolotu do podjęcia decyzji o awaryjnym lądowaniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Samolot, który miał dotrzeć do stolicy Portugalii, musiał awaryjnie wylądować na Maderze. Wszystko dlatego, że jedna z pasażerek - obywatelka Gwinei Bissau - w pewnym momencie zaczęła rodzić. Wkrótce po bezpiecznym wylądowaniu na portugalskiej wyspie kobieta urodziła chłopca. To jednak nie był koniec nietypowych zdarzeń. W bagażu świeżo upieczonej matki znaleziono kilka paszportów należących do osób nieletnich. Kobieta zeznała, że dokumenty te miała przekazać "umówionym osobom w Lizbonie". Policja przekazała, że ostatecznie zdecydowała się pozwolić młodej matce na kontynuowanie podróży do Lizbony. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy kobieta poinformowała portugalskie władze, że nie chce zostać z dzieckiem. Noworodek został przekazany do jednej z maderskich instytucji opiekuńczych, gdzie ma zapewnioną opiekę. Zobacz również: Poszukiwany przez polską policję kandydował w wyborach w Islandii

Prawie 800 mln euro kary dla spółki Meta

Rosjanie przemycali imigrantów. Usłyszeli wyrok 380 lat więzienia

Ambasador Krajewski: Mieszkańcy Moskwy unikają tematów wojennych