Główny Urząd Statystyczny podał pierwsze dane dotyczące trzeciego kwartału tego roku. Nasz wzrost gospodarczy spowolnił z 3,2 do 2,7 proc. "Zdecydował fakt, że ograniczyliśmy wydatki" - analizuje Krzysztof Berenda, dziennikarz ekonomiczny RMF FM.

Polacy ograniczyli zakupy i konsumpcję - ma to wpływ na niższy wzrost PKB. / Shutterstock

"PKB Polski w trzecim kwartale 2024 r. wzrósł o 2,7 proc. w ujęciu rok do roku" - wynika z przedstawionego dzisiaj szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. GUS podkreśla jednak, że w drugim kwartale tego roku (kwiecień - czerwiec) wzrost PKB wynosił 3,2 proc.

Mniej kupujemy, mniej budujemy

Nasz wzrost gospodarczy spowolnił z 3,2 do 2,7 procent. Zdecydował fakt, że ograniczyliśmy wydatki, mniej kupujemy bowiem w sklepach - analizuje dziennikarz RMF FM.

Spowolniła budowlanka. Na wielu placach prace budowlane stanęły ze względu na niejasną sytuację w kwestii tego, czy rząd będzie dotował kredyty mieszkaniowe.

Gorzej ma się też przemysł. Wiele fabryk ograniczyło produkcję w oczekiwaniu chociażby na wyniki wyborów amerykańskich i amerykańskie decyzje dotyczące ceł na europejskie produkty - zwraca uwagę dziennikarz RMF FM.

Podobne problemy w całej Europie Środkowo-Wschodniej

Gospodarce ciąży słaby wynik inwestycji oraz niski popyt zewnętrzny, mimo to sytuacja Polski jest dobra. Wzrost PKB w 2024 r. powinien być w piątce najwyższych w UE - ocenił czwartkowe dane GUS kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Jego zdaniem rozczarowujące wyniki sprzedaży detalicznej wskazują na słabszy wzrost konsumpcji gospodarstw domowych. Inwestycje oraz saldo handlu zagranicznego również pozostają na niskim poziomie.

Nadchodzący kwartał przyniesie niewielką poprawę - tempo wzrostu PKB powinno być stabilne. Głównym mankamentem wciąż będzie niskie tempo wzrostu inwestycji oraz słaby eksport. Podobne problemy obserwujemy w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Silny wpływ KPO prawdopodobnie zobaczymy dopiero w przyszłym roku - wtedy inwestycje powinny rosnąć w tempie zbliżonym do 10 proc. Natomiast tempo wzrostu wydatków konsumpcyjnych ustabilizuje się - prognozuje Rybacki.

Według niego w całym 2024 r. Polska gospodarka powiększy się o około 2,7 proc.

Niemcy w stagnacji

Ekonomista zaznaczył, że taki wynik będzie wyróżniał się na tle państw UE. Dodał, że MFW wskazuje, że wśród dużych gospodarek porównywalnymi osiągnięciami pochwalić się będzie mogła jedynie Hiszpania. Wzrost we Francji będzie zbliżony do 1 proc., we Włoszech wyniesie 0,5 proc., a Niemcy znajdą się w stagnacji.

Pełne dane o PKB w III kwartale 2024 roku GUS poda 28 listopada.