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We wtorek we wschodnim Pakistanie doszło do katastrofy, w wyniku której zginęło co najmniej 14 dzieci. Dach budowanego ośrodka korepetycyjnego w mieście Lahore zawalił się. Ofiary miały od pięciu do szesnastu lat - informują pakistańskie media.

Do tragedii doszło we wtorek w mieście Lahore (Lahaur) we wschodnim Pakistanie. W wyniku zawalenia się dachu ośrodka korepetycyjnego zginęło co najmniej 14 dzieci. Ofiary miały od pięciu do szesnastu lat.

Sufity się zawaliły i uwięziły dzieci – powiedział rzecznik służb ratunkowych (Rescue 1122) Farooq Ahmed w rozmowie serwisem Dawn.

Starszy funkcjonariusz policji, Faisal Kamran, poinformował, że ośmioro dzieci zostało rannych i obecnie przebywają one w szpitalu. Do lecznicy trafiła również nauczycielka. Jak podaje serwis gazety „Dawn”, którego dziennikarze rozmawiali ze służbami ratowniczymi, pięcioro z dzieci jest w stanie krytycznym.

Ratownicy kontynuują poszukiwania, obawiając się, że pod gruzami mogą znajdować się kolejne ofiary.

W związku z tragedią policja zatrzymała dwie osoby, w tym właściciela placówki.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, budynek, w którym funkcjonował ośrodek, był stary, a dach powstającego drugiego piętra zawalił się z powodu wad konstrukcyjnych i niskiej jakości wykonania.

Katastrofy budowalne są częste w Pakistanie

Katastrofy budowlane w Pakistanie nie są rzadkością. Jak zauważa Associated Press, częstymi przyczynami takich wypadków są nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa oraz stosowanie materiałów niskiej jakości.

W poniedziałek zginęły dwie siostry, a ich kuzyn został ranny, gdy zawalił się mur graniczny ich domu w dystrykcie Muzaffargarh w Pendżabie. Na początku tego miesiąca w Faisalabadzie zawalił się dach pokoju w trakcie budowy, zabijając troje członków rodziny. W lipcu ubiegłego roku 27 osób zginęło, a 10 zostało rannych, gdy zawalił się pięciopiętrowy budynek w dzielnicy Lyari w Karaczi - przypomina serwis „Dawn”.