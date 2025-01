Dziennik "The Telegraph" przygotował listę nadmorskich miast Europy, które zdaniem autorów książek podróżniczych są najbrzydsze. Znawcy wskazali miejsca, gdzie ich zdaniem lepiej nie zaglądać. Niektóre wybory mogą zaskakiwać.

Monako / PhotoLondonUK / Shutterstock

Jednym z najbrzydszych nadmorskich miast Europy zostało wybrane Monako. Chociaż kojarzy się głównie z luksusem, pięknem i przepychem, to Anthony Peregrine - jeden z autorów - nie pisze o nim najlepiej.

"To samowystarczalna bańka ekstrawagancji, luksusu i wielu policjantów. Sceneria jest niesamowita - z tyłu bezpośrednio góry, Morze Śródziemne z przodu. Jednak spektakl opiera się na bogactwie, a zwykli zjadacze chleba mają co najwyżej ledwo tolerowane fragmenty w Nibylandii" - ocenił ekspert w "The Telegraph".

Monako / David BISE / Shutterstock

Innym miastem uznanym za jedno z najbrzydszych została wybrana Ostia - antyczne miasto portowe niedaleko Rzymu. Tim Jepson odradza wszystkim jej plaże, wskazując przede wszystkim na wątpliwą czystość wody.

"Nawet dla kogoś, kto wciąż miał niewielkie porównanie, jeśli chodzi o plaże, było jasne, że chociaż piasek wyglądał mniej więcej w porządku, wody naprawdę należało unikać. Szeregi nowoczesnych bloków mieszkalnych jako tło, z ledwie odrobiną zieleni, nie pomagały. Być może woda jest teraz lepsza: nigdy nie odważyłem się tam wrócić" - pisze Jepson, który odwiedził Ostię w okresie młodości.

Ostia, Włochy / Denis Aminev / Shutterstock

Inna autorka, Jane Foster ostrzega za to przed chorwackim miastem Ploce. Miejscowość leżąca mniej więcej w połowie drogi między Dubrownikiem a Splitem to - zdaniem autorki - zaniedbany port z terminalem petrochemicznym i silosami zbożowymi.

Ploce, Chorwacja / makasana photo / Shutterstock

Na liście znalazła się także Turcja, a dokładniej leżące w popularnej wśród turystów prowincji Antalya miasto Kemer. Według Terry’ego Richardsona "jest ono całkowicie pozbawione charakteru. Bezduszne, zamknięte kompleksy hotelowe, parki wodne, restauracje i sklepy łączą się, tworząc martwe połączenie planu ‘Truman Show’ i obozu wakacyjnego".

Kemer, Turcja / Marina Swarre / Shutterstock

Za najbrzydsze nadmorskie miasta Europy uznano także hiszpańskie miasto leżące w Andaluzji - La Línea de la Concepción, a także Laganas na greckiej wyspie Zakynthos oraz kurort Albufeira na południu Portugalii.