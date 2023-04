Jak bogaty jest król Karol III? Analitycy z brytyjskiego dziennika „The Guardian” oceniają jego majątek na prawie 2 miliardy funtów.

Król Karol III / Dan Kitwood / PAP/PA

Szczegóły dotyczące majątku króla nie są łatwe do ustalenia i nie znajdują się w przestrzeni publicznej. Dziennikarze "The Guardian" twierdzą, że dokonali pierwszego w historii, niezależnego audytu królewskich włości, nieruchomości i majątku.

Wzięli pod uwagę kolekcję biżuterii, zbiór obrazów wielu mistrzów - w tym Moneta i Dalego - flotę limuzyn Rolls Royce’ów, stadniny koni i rzadkie kolekcje numizmatyczne, które są niezwykle cenne. Jak zaznaczają w raporcie dziennikarze, Windsorowie zwolnieni są od płacenia podatku spadkowego.

Oznacza to, że Karol odziedziczył po Elżbiecie II olbrzymią fortunę, nie wpłacając z tego tytułu do państwowego kufra ani jednego pensa. Z uwagi na ciężar gatunkowy dochodzenia dziennikarskiego redakcja "Guardiana" zwróciła się do rzecznika Pałacu Buckingham z prośbą o komentarz. Otrzymała ciekawą odpowiedź: "Zwyczajowo nie komentujemy doniesień na temat królewskiego majątku. Pragniemy tylko zaznaczyć, że wasze informacje są zlepkiem spekulacji, przypuszczeń i niedokładności".

Rzecznik odmówił także podanie alternatywnej sumy, która - jego zdaniem - dokładniej odzwierciedlałby majątek Karola. Pokreślił, że te informacje, podobnie jak sytuacja finansowa każdego poddanego Korony, powinny być chronione prawem do zachowania prywatności.

Suma 1,8 mld funtów jest trzykrotnie większa od tej, którą w wyniku własnego dochodzenia ustalili jakiś czas temu dziennikarze "The Sunday Times". Podczas sporządzania raportu dziennikarze "Guardiana" współpracowali z dwunastoma ekspertami specjalizującymi się w szacowaniu wartości nieruchomości ziemskich, budynków, sztuki i biżuterii.