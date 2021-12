Emir Dubaju Muhammad ibn Rashid al Maktoum musi zapłacić swojej byłej żonie Hayi bint al-Husajn rekordowe pieniądze w ramach ugody rozwodowej - to 728 milionów dolarów.

Księżniczka Haya / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Taką decyzję podjął brytyjski sąd. To jedna z największych ugód rozwodowych, które zostały kiedykolwiek zasądzone w Wielkiej Brytanii.

Pieniądze mają być wykorzystane na pokrycie kosztów ochrony księżniczki Hayi do końca jej życia, a także na utrzymanie dwójki dzieci pary Jalili i Zayeda, którzy obecnie mają 9 i 14 lat. Z góry mają zostać wypłacone 333 miliony dolarów, a całość ma zostać przelana w ciągu trzech miesięcy.

To jednak nie koniec kosztów, które musi ponieść władca Dubaju. Sąd zdecydował, że szejk powinien zapłacić roczne koszty utrzymania swoich dzieci do końca ich życia lub do wydania kolejnego orzeczenia sądu w tej sprawie.

Wieloletni konflikt pary

Sędzia, która prowadziła sprawę, w pisemnym uzasadnieniu wyroku przekazała, że największe zagrożenie dla księżniczki i jej dzieci pochodzi od samego szejka. Wcześniej Muhammad zastraszał swoją byłą żonę i podsłuchiwał przez oprogramowanie Pegasus. Dzwonił też do niej z pogróżkami.

Sąd ujawnił też, że księżniczka w przeszłości zapłaciła prawie 9 milionów dolarów pracownikom ochrony za to, że ci mieli ukrywać jej romans z jednym z nich.

Ugoda rozwodowa jest jednym z ostatnich etapów ich wieloletniego konfliktu. Para ostatecznie rozwiodła się w 2019 roku, a księżniczka razem z dziećmi mieszka w Wielkiej Brytanii.

Szejk Mohammed i konflikty z rodziną

To nie jedyny przypadek, kiedy szejk Mohammed jest w konflikcie z rodziną. W 2018 roku z dworu uciekła jego córka Latifa, ale została zatrzymana przez komandosów. Chciała wyzwolić się spod kontroli ojca. Udało jej się pontonem dopłynąć do statku, który miał ją zabrać w dalszą podróż. Wkrótce jacht został jednak zaatakowany przez wysłanych przez jej ojca komandosów.



Latifa została odurzona, a następnie zabrana do Dubaju.



Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka zwrócił się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z prośbą o przedstawienie dowodu na to, że księżniczka Latifa żyje. Córka władcy Dubaju w nagraniu udostępnionym przez jej przyjaciół twierdziła, że jest zakładniczką ojca, który za próbę ucieczki z kraju trzyma ją pod kluczem w willi. Przyjaciele boją się, ponieważ od pewnego czasu kontakt z Latifą się zerwał.