We Francji ogłoszono skład nowego rządu, który powstał dwa tygodnie po powołaniu Michela Barniera na premiera i ponad dwa miesiące po wyborach parlamentarnych. Ministrem gospodarki jest Antoine Armand, szefem MSZ - Jean-Noel Barnot.

Premier Michel Barnier / SARAH MEYSSONNIER / POOL / PAP/EPA

Na stanowisku pozostaje Sebastien Lecornu jako minister ds. sił zbrojnych. Bruno Retailleau stanie na czele MSW.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministrowie wywodzą się z centrum (obóz polityczny prezydenta Emmanuela Macrona) i prawicowej partii Republikanie.

Pierwsze posiedzenie nowego rządu odbędzie się w poniedziałek.

Tekst jest w trakcie aktualizacji.

Protesty przeciwko rządowi Barniera w wielu miastach Francji

We Francji odbyło się dziś około 50 demonstracji, których uczestnicy na apel skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona protestowali przeciw powstającemu rządowi Michela Barniera. Rząd ten tworzą centrum i prawica, mimo że lewica wygrała wybory parlamentarne.

Demonstracje odbyły się od Paryża do Marsylii, ale poza Paryżem nie były bardzo liczne. W Marsylii, drugim co do wielkości mieście Francji, manifestowało - według danych policji - około 2200 osób. To mniej niż 3,5 tysiąca, które przyszło na pierwszy protest zwołany przez lewicę 7 września.

W Paryżu, gdzie protest odbył się po południu na placu Bastylii, policja oszacowała liczbę demonstrujących na 3,2 tys.. W Bordeaux, Nantes i Strasburgu na zgromadzenia przyszło od stu do kilkuset osób. Tymczasem Francja Nieujarzmiona (LFI) liczyła na wzmocnienie presji na rządzących po pierwszej fali manifestacji 7 września.

Organizatorami demonstracji prócz LFI były związki studenckie, organizacje feministyczne, ekologiczne i alterglobaliści. Protestujący domagali się odejścia Barniera, jak i impeachmentu prezydenta Emmanuela Macrona. Szef LFI Jean-Luc Melenchon zapowiedział kolejny wniosek o wotum nieufności wobec Barniera.

Powodem wzburzenia lewicy jest obsada powstającego rządu, tworzonego przez centrum i prawicę; sam Barnier został powołany na premiera przy akceptacji skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN). Lewicowy Nowy Front Ludowy (NFP), w którego skład wchodzi LFI, zdobył najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych, choć o wiele za mało, by rządzić samodzielnie. NFP proponował własną kandydatkę na premiera, jednak Macron odmówił nominacji, argumentując, że nie znajdzie ona poparcia w parlamencie.