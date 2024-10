Maia Sandu, która ubiega się o reelekcję, zdobyła 41,91 proc. głosów w niedzielnych wyborach prezydenckich w Mołdawii po zliczeniu wyników z 97,7 proc. komisji wyborczych. W częściowych wynikach referendum w sprawie wpisania eurointegracji do konstytucji połowa obywateli zagłosowała "tak" - poinformowała w poniedziałek Centralna Komisja Wyborcza.

W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory prezydenckie oraz referendum, dotyczące wpisania eurointegracji do konstytucji jako celu strategicznego kraju.

Maia Sandu na prowadzeniu

Połowa obywateli Mołdawii zagłosowała "tak" w niedzielnym referendum w sprawie członkostwa kraju w UE - poinformowała w poniedziałek na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Wyborcza na podstawie 97,66 proc. policzonych głosów.

Według wstępnych wyników wyborów prezydenckich po przeliczeniu 97,7 proc. głosów urzędująca prezydent Mołdawii Maia Sandu uzyskała 41,91 proc. poparcia - poinformowała agencja Reutera.

Drugie miejsce należy do Alexandra Stoianoglo, kandydata, którego poparła tradycyjnie prorosyjska partia socjalistów (28,9 proc.). Na trzecim jest z wynikiem 13,7 proc. plasuje się Renato Usatii, były burmistrz Bielc, drugiego co do wielkości miasta Mołdawii.

Sandu: Nie przestaniemy bronić demokracji

Mołdawia doświadczyła bezprecedensowego zamachu na wolność i demokrację, zarówno dzisiaj, jak i w ostatnich miesiącach - oświadczyła w nocy z niedzieli na poniedziałek Maia Sandu, odnosząc się do ingerencji w wybory i referendum ze strony sił prorosyjskich.

Grupy przestępcze, które działały wspólnie z zagranicznymi siłami wrogimi naszym interesom narodowym, zaatakowały nasze państwo przy użyciu dziesiątków milionów euro, kłamstw i propagandy - powiedziała Sandu.

Mamy dowody na to, że te grupy kryminalne zamierzały kupić 300 tys. głosów w ramach oszustwa na bezprecedensową skalę. Ich celem było podważenie procesu demokratycznego, szerzenie strachu i paniki w społeczeństwie - powiedziała prezydentka Mołdawii.

Nie przestaniemy bronić demokracji i wolności. Czekamy na wyniki końcowe i odpowiemy twardymi decyzjami - zapowiedziała.

Według mołdawskich władz grupa przestępcza zorganizowana przez zbiegłego oligarchę Ilana Sora zorganizowała sieć finansowania przekupstw wyborczych. Ludziom płacono za głosowanie przeciwko Sandu i eurointegracji.

Równocześnie z wyborami prezydenckimi w Mołdawii przeprowadzono w niedzielę referendum, dotyczące wpisania eurointegracji do konstytucji.