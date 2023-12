USA i część państw Europy "po cichu" zmieniają dotychczasową strategię wobec Ukrainy - pisze "Politico". Od sierpnia wymiany jeńców pomiędzy stroną ukraińską i rosyjską odbywają się bezpośrednio na linii frontu - ujawnił rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec. W obwodzie zaporoskim rosyjskie wojska ponownie opanowują tereny, które latem zostały wyzwolone przez Ukraińców - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Czwartek był 673. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieraliśmy w naszej relacji z 28.12.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia wojenne w Ukrainie / Vladyslav Musiienko / PAP

23:00

Największym inwestorem zagranicznym w Bośni i Hercegowinie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku była Rosja, która zainwestowała w kraju 160 mln euro - wynika z danych Centralnego Banku Bośni i Hercegowiny.



Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Bośni i Hercegowiny w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku wyniósł 720 mln euro, co jest najwyższą dotychczas odnotowaną wartością.



Inwestycje zagraniczne w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. są wyższe o 23,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.



Przyjmuje się, że przyczyną wysokiego poziomu inwestycji rosyjskich jest próba uniknięcia międzynarodowych sankcji nałożonych na kraj w związku z jego agresją na Ukrainę - wyjaśniają bośniackie media.

21:46

Dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskich ataków na obwód charkowski na północnym wschodzie Ukrainy oraz obwód dniepropietrowski na wschodzie - poinformowały władze obwodowe na Telegramie.



Rosyjskie drony zaatakowały hromadę pokrowską w obwodzie dniepropietrowskim, w wyniku czego zginął 23-letni mężczyzna, a ranna została 70-letnia kobieta - podał szef władz obwodowych Serhij Łysak.



Siły rosyjskie ostrzelały również Wołczańsk w obwodzie charkowskim z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Wskutek doznanych obrażeń zmarła w szpitalu 66-letnia kobieta, zaś 63-letnia kobieta została ranna - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.



Nie są to jedyne ofiary śmiertelne w czwartek. Dwóch cywilów zostało zabitych, a trzech rannych w następstwie ostrzału artyleryjskiego wsi Biłeńke koło Zaporoża na wschodzie Ukrainy, dokonanego przez okupacyjną armię Rosji - napisał szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Jurij Małaszko.

21:30

Rozmawiałem przez telefon z papieżem Franciszkiem i podziękowałem mu za wsparcie dla naszych wysiłków na rzecz pokoju - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Przekazałem Jego Świątobliwości wdzięczność za skierowane do Ukrainy i Ukraińców życzenia świąteczne oraz życzenia sprawiedliwego pokoju dla nas wszystkich - relacjonował Zełenski w mediach społecznościowych.



Rozmowa z Franciszkiem dotyczyła też "wspólnej pracy nad formułą pokojową", w którą zaangażowało się już ponad 80 państw świata - dodał ukraiński przywódca.

20:25

Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji (jednoizbowy parlament) nie przeprowadzi głosowania nad wnioskiem Szwecji o akcesję do NATO wcześniej niż w połowie stycznia - poinformowała agencja AFP, powołując się na źródła parlamentarne.

19:36

Okazało się, że zaproponowany przez Joe Bidena pakiet ochrony granic jest całkowicie niewystarczający. Przez praktycznie dwa miesiące, bo tyle już minęło od momentu zaproponowania go przez Bidena, ten pakiet stał się meritum całych negocjacji - mówił na antenie internetowego Radia RMF24 Mateusz Piotrowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, odnosząc się do sytuacji w amerykańskim Kongresie.

18:48

Rosyjskie władze zatuszowały informacje o prawdziwej liczbie ofiar wybuchu zapory w Nowej Kachowce na południu Ukrainy, do której doszło 6 czerwca 2023 r. Oficjalnie poinformowano o 59 ofiarach śmiertelnych, w rzeczywistości mogły ich być setki - wynika z dziennikarskiego śledztwa agencji Associated Press.

17:46

Dwóch cywilów zginęło, a trzech zostało rannych w następstwie ostrzału artyleryjskiego wsi Biłeńke koło Zaporoża na wschodzie Ukrainy, dokonanego przez okupacyjną armię Rosji - podały władze wojskowe obwodu zaporoskiego.

"Dziś o godz. 11:40 raszyści (Rosjanie) dokonali ostrzału artyleryjskiego linii brzegowej rzeki Dniepr we wsi Biłeńkie w rejonie (powiecie) zaporoskim. W wyniku ostrzału zginęło dwóch mężczyzn, cywilów, a trzech innych zostało rannych" - napisał na Telegramie szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Jurij Małaszko.

Telegram

Rosjanie zaatakowali dziś także m.in. wieś Hłuszkiwka na wschód od Charkowa, niedaleko Kupiańska, który jest ważnym węzłem kolejowo-drogowym na wschodniej Ukrainie. W wyniku ataku lotniczego ranne zostały trzy kobiety w wieku 72, 61 i 58 lat.

"We wsi zrujnowane i uszkodzone zostały domy i budynki gospodarcze. Wstępne informacje wskazują, że wróg uderzył w wieś (kierowaną bombą lotniczą) KAB-500" - przekazała prokuratora obwodu charkowskiego.

17:08

Rosyjscy celebryci urządzili imprezę, na której paradowali niemal nadzy. Ściągnęli tym na siebie gniew społeczeństwa, wojska i samego Władimira Putina - podaje agencja Reutera. Teraz w sieci pokazują się nagrania z przeprosinami, ale oburzenie na ich wyskok nie maleje.

16:37

Kijów i Budapeszt przygotowują spotkanie pomiędzy prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a premierem Węgier Viktorem Orbánem; ma do niego dojść "w niedalekiej przyszłości" - poinformował szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

15:43

Kijów twierdzi, że w ciągu ostatnich trzech tygodni Rosjanie stracili osiem myśliwców. To bez wątpienia poważny cios dla ich lotnictwa. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób doszło do zniszczenia rosyjskich maszyn? Być może z odpowiedzią przychodzi "Newsweek", który twierdzi, że na Ukrainie mogą znajdować się już dostarczone przez Zachód myśliwce wielozadaniowe F-16.

15:02

Państwa Zachodu są coraz bliżej decyzji o wykorzystaniu części zamrożonych rosyjskich aktywów o wartości ok. 300 mld dolarów na pomoc dla zaatakowanej przez Moskwę Ukrainy. Temat był dyskutowany przez ministrów finansów państw grupy G7 i ich zastępców - twierdzi "Financial Times".

14:30

Rosyjski duży okręt desantowy Nowoczerkask, ostrzelany w nocy z poniedziałku na wtorek przez ukraińskie wojska, to już trzecia taka jednostka agresora, która została zniszczona od początku inwazji Kremla na Ukrainę. W marcu 2022 roku najeźdźcy stracili okręt Saratow, a we wrześniu 2023 roku - okręt Mińsk - zauważył brytyjski resort obrony.

"Dowody z otwartych źródeł wskazują, że jest wysoce prawdopodobne, iż okręt Nowoczerkask przewoził ładunek wybuchowy, co spowodowało silną eksplozję wtórną" - czytamy aktualizacji wywiadowczej ministerstwa. Jak dodano, oprócz trzech zniszczonych rosyjskich dużych okrętów desantowych dwa kolejne zostały podczas wojny uszkodzone.

13:59

Musimy być poważnie przygotowani na ewentualny konflikt zbrojny z Rosją - oświadczył naczelny dowódca holenderskiej armii generał Martin Wijnen w wywiadzie dla dziennika "De Telegraaf".

Zdaniem Martina Wijnena, Holandia powinna pójść za przykładem krajów, które graniczą z Rosją lub są w jej pobliżu. W ocenie generała, tamtejsza ludność jest lepiej przygotowana na ewentualną wojnę z wielkim sąsiadem.

Holandia nie powinna sądzić, że jest bezpieczna, bo od Rosji dzieli nas 1500 kilometrów - powiedział generał. Trzeba ponownie nauczyć się, że całe społeczeństwo musi być gotowe, gdy coś pójdzie nie tak - dodał i podkreślił, że dla obywateli oznacza to posiadanie zapasów żywności i wody pitnej, aby mogli przetrwać w sytuacji awaryjnej.

Rosja rozumie tylko jeden język: silnych sił zbrojnych - uważa wojskowy i dodaje, że Niderlandy muszą zdecydowanie wzmocnić swoją armię.

Generałowi wtóruje były dowódca armii Mart de Kruif, który powiedział w wiadomościach telewizji RTL, że rosyjski dyktator Władimir Putin nie kieruje się rozsądkiem, tylko siłą. Putin jest bokserem. Nie można w nieskończoność unikać ciosów, trzeba też umieć oddać - stwierdził.

13:37

Odpowiedzialność za rozstrzelanie trzech ukraińskich jeńców wojennych w obwodzie zaporoskim prawdopodobnie ponoszą rosyjscy żołnierze z dywizji wojsk powietrznodesantowych z Pskowa; ujawnione w środę nagranie, ukazujące zbrodnię z 16 grudnia, jest autentyczne - poinformował w czwartek przedstawiciel Prokuratury Generalnej Ukrainy Jurij Biełousow.

W ukraińskich i zachodnich mediach pojawił się w środę materiał wideo, przedstawiający śmierć trzech wojskowych, pojmanych, a następnie zamordowanych przez Rosjan w pobliżu miejscowości Werbowe na południu kraju.

13:20

Finlandia "ucierpi jako pierwsza", jeśli sytuacja między NATO a Rosją pogorszy się - mówi rosyjski dyplomata Michaił Uljanow. To kolejne ostrzeżenie ze strony Moskwy, oburzonej zawarciem fińsko-amerykańskiej umowy o współpracy obronnej. Przyznaje ona armii USA prawo wstępu do krajowych baz oraz składowania sprzętu wojskowego i broni na terytorium Finlandii.

13:16

Premier Saksonii Michael Kretschmer wezwał rząd Niemiec do zintensyfikowania działań dyplomatycznych, aby znaleźć sposób zakończenia inwazji Rosji na Ukrainę. Sojusznicy są potrzebni, aby wywrzeć wpływ na Władimira Putina i "umożliwić zawieszenie broni" - powiedział chadecki polityk.

12:22

W nadchodzącym roku jednym z priorytetów Rosji dotyczących wojny z Ukrainą będzie przygotowanie grup dywersyjnych w celu przeprowadzenia ataków i prowokacji na południu naszego kraju, kontrolowanych przez władze w Kijowie - ujawnił w czwartek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Przyczyną tych działań wroga jest chęć zemsty za porażkę rosyjskiej floty na Morzu Czarnym - dodano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej HUR.

Służba wywiadowcza poinformowała również, że w 2024 roku siły agresora zamierzają wzmocnić oddziały szturmowe, do których wcielani są głównie mieszkańcy okupowanych terenów Ukrainy.

11:35

W marcu, podczas wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Moskwie, rosyjski dyktator Władimir Putin poinformował go, że zamierza prowadzić wojnę z Ukrainą przez co najmniej pięć lat - ujawnił w czwartek japoński portal Nikkei Asia, który powołał się na własne źródła.

Pekin prawdopodobnie nie dał wiary zapowiedziom Putina, mając w pamięci sposób działania strony rosyjskiej w lutym 2022 roku, tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę. Chinom nie udało się wówczas prawidłowo ocenić intencji Kremla. Agresja na pełną skalę, do tego dokonana zaledwie kilka dni po zakończeniu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, wywołała w Chinach wręcz panikę - czytamy na łamach serwisu.

11:14

Cywilny statek pod banderą Panamy został uszkodzony na skutek wybuchu miny na Morzu Czarnym, będąc w drodze do jednego z ukraińskich portów nad Dunajem - poinformowały w czwartek Siły Obrony Południa Ukrainy.

"Na Morzu Czarnym doszło do wybuchu na statku cywilnym pod banderą Panamy, który zderzył się z wrogą (rosyjską - PAP) miną morską. Masowiec zmierzał na załadunek zboża w jednym z dunajskich portów (Ukrainy)" - przekazano w komunikacie na Telegramie.

W wyniku eksplozji miny statek utracił sterowność, a na górnym pokładzie wybuchł pożar. Kapitan skierował masowiec na mieliznę, by uniknąć zatonięcia. Dwóch marynarzy zostało rannych - powiadomiono.

Na miejsce zdarzenia skierowano kutry straży przybrzeżnej Ukrainy oraz ekipy ratunkowe. Jeden z rannych został przetransportowany do szpitala - wyjaśniono w komunikacie.

10:57

Od sierpnia wymiany jeńców pomiędzy stroną ukraińską i rosyjską nie są oficjalnie ogłaszane przez władze państwowe, lecz odbywają się bezpośrednio na linii frontu w ramach doraźnych porozumień pomiędzy walczącymi formacjami - ujawnił rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec.

Te wymiany są przeprowadzane w maksymalnie szybkim tempie, bez żadnych porozumień wstępnych - poinformował Łubinec, cytowany w czwartek przez Radio Swoboda. Urzędnik nie powiadomił, ilu jeńców udało się dotychczas w ten sposób uwolnić.

W listopadzie władze w Kijowie ogłosiły, że strona rosyjska zaprzestała wymian jeńców, które były normą do sierpnia. Wówczas każdego miesiąca z niewoli wracało - średnio - od 100 do 300 ukraińskich żołnierzy. Okazuje się jednak, że wymiany odbywają się również teraz, lecz na innych zasadach, a informacje na ich temat nie są podawane do publicznej wiadomości - czytamy na portalu Radia Swoboda.

Jak przypomniano, władze w Kijowie szacowały w połowie listopada, że w rosyjskiej niewoli przebywało wówczas co najmniej 4337 obywateli Ukrainy, w tym 3574 wojskowych i 763 cywilów. Rzeczywista liczba jeńców i innych osób pojmanych przez wroga może być jednak wyższa - podkreślono.

10:45

W obawie przed rosyjskimi prowokacjami władze obwodu kijowskiego wprowadziły wzmożone środki bezpieczeństwa w okresie od 28 grudnia do 6 stycznia. W tym czasie prowadzone będą działania antydywersyjne, a na drogach znajdzie się więcej punktów kontrolnych policji i wojska - poinformowano.

"Od 28 grudnia 2023 roku do 6 stycznia 2024 roku wzmacniamy działania antydywersyjne i środki bezpieczeństwa w obwodzie (kijowskim). Decyzja została podjęta na naradzie poświęconej obronie Kijowszczyzny, ponieważ rozumiemy, że podczas (okresu) świąteczno-noworocznego wróg może planować nowe prowokacje" - wyjaśnił w czwartek Rusłan Krawczenko, szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Uprzedził, że w najbliższych dniach w obwodzie kijowskim zwiększy się liczba drogowych punktów kontrolnych. Pod względem bezpieczeństwa sprawdzane będą szczególnie uczęszczane miejsca: centra handlowe, dworce i placówki medyczne.

09:09

USA i część państw Europy "po cichu" zmieniają dotychczasową strategię wobec Ukrainy; celem nie jest już całkowite zwycięstwo tego kraju w wojnie obronnej z Rosją, ale maksymalne wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Kijowa w ewentualnych rozmowach pokojowych z Moskwą - powiadomił portal Politico, powołując się na źródła w Białym Domu i służbach dyplomatycznych jednego z państw UE.

Informacje przekazane w środę przez Politico przytoczył też w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Oficjalnie władze Stanów Zjednoczonych podkreślają, że nie ma mowy o żadnej zmianie dotychczasowej polityki, a celem USA wciąż jest wspieranie Ukrainy aż do zwycięstwa militarnego w wojnie z Rosją. W rzeczywistości - zwłaszcza w obliczu problemów z dalszym finansowaniem ukraińskiej armii - Zachód próbuje jednak skłonić Kijów do większego skoncentrowania się na działaniach obronnych, kosztem kolejnych operacji ofensywnych. Te przedsięwzięcia obronne dotyczyłyby nie tylko sytuacji w Donbasie, na wschodzie kraju, ale także m.in. wzmocnienia granicy z Białorusią oraz dalszych inwestycji w siły obrony powietrznej - czytamy na łamach Politico.

08:17

W środę z Ukrainy do Polski odprawiono w przejściach granicznych 27,8 tys. osób, a 24 tys. w kierunku z Polski do Ukrainy - podała w czwartek Straż Graniczna na platformie X.

Jak poinformowano, od początku agresji na Ukrainę odnotowano ponad 18 mln 45 tys. przyjazdów do Polski z Ukrainy i ponad 16 mln 283 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:12

Rosyjskie imperia upadały nagle i tak samo będzie z putinowską Rosją, gdy sytuacja nabrzmieje do zmiany, putinizm upadnie w ciągu kilku dni - uważa Ilia Ponomariow, rosyjski opozycjonista, były członek Dumy Państwowej, obecnie czynnie zaangażowany w walkę z reżimem Władimira Putina.

"Pomoc dla Ukrainy jest absolutnie słuszna, ale w ostatecznym rozrachunku trzeba zająć się źródłem problemu, a źródło problemu nie jest na Ukrainie, tylko na Kremlu. I jest to problem nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Izraela, zachodniej Afryki, Gujany i innych części świata. Dlatego uważamy, że rozdzielanie tych dwóch spraw - wojny na Ukrainie i politycznej zmiany w Rosji - nie jest właściwe i rozmawiamy o tym, co zrobić, by doprowadzić do tej zmiany" - powiedział Ponomariow podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami ze Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (FPA) w Londynie.

07:48

W pobliżu miejscowości Werbowe w obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy, rosyjskie wojska ponownie opanowują tereny, które latem zostały wyzwolone przez Ukraińców; pojawiają się też kolejne doniesienia o zbrodniach wojennych, popełnianych na ukraińskich jeńcach - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Nagrania opatrzone danymi geolokalizacyjnymi, opublikowane 14 i 27 grudnia, dowodzą, że siły agresora poczyniły postępy na odcinku frontu na zachód od Werbowego. Te taktyczne sukcesy Rosjan zostały odnotowane w miejscu oddalonym o około 9 km od osady Robotyne. Według ISW prawdopodobnie właśnie w pobliżu Robotynego znajdują się lepiej umocnione pozycje bojowe, na które ukraińscy żołnierze wycofali się w miesiącach zimowych.

ISW zwrócił również uwagę na doniesienia o rozstrzeliwaniu ukraińskich jeńców wojennych w pobliżu Werbowego. W środę pojawiły się nagrania ukazujące śmierć trzech wojskowych, pojmanych, a następnie zamordowanych przez Rosjan. Prokuratura Generalna Ukrainy, która wszczęła w tej sprawie śledztwo, poinformowała, że do zdarzenia doszło w grudniu, lecz nie podała dokładnej daty.

07:45

Szef brazylijskiego MSZ Mauro Vieira oświadczył w środę, że władze jego kraju "będą bardzo zadowolone, jeśli prezydent Putin pojawi się na szczycie G20 w Rio de Janeiro w listopadzie 2024 roku". Oświadczenie to szef brazylijskiej dyplomacji złożył w wywiadzie dla BBC News.

Podkreślając, że "jeśli prezydent Putin zechce przybyć, będziemy bardzo zadowoleni z jego obecności na posiedzeniach", Vieira zapewnił też, iż "nie sądzi, aby Brazylia podjęła jakieś kroki w celu aby wykonać nakaz aresztowania wydany na prezydenta Rosji przez Międzynarodowy Trybunał Karny".

07:40

Należy powstrzymać Władimira Putina w jego wojnie z Ukrainą, w przeciwnym razie cała Europa zapłaci znacznie wyższą cenę - powiedziała proeuropejska prezydent Mołdawii Maia Sandu w wywiadzie dla rumuńskiej grupy medialnej Veridica.

"Musicie zrozumieć, że Putin nie przestanie, dopóki nie zostanie zatrzymany" - podkreśliła Sandu i dodała: "A jeśli nie zostanie zatrzymany, koszty będą dla nas wszystkich znacznie wyższe". Powiedziała także, że "w interesie wszystkich, nie tylko Ukrainy i Mołdawii, leży, by Kijów nadal otrzymywał wsparcie".