"Jeśli Putin nie przegra wojny w Ukrainie, należy się spodziewać, że sięgnie także po Mołdawię czy kraje bałtyckie" - powiedział w wywiadzie dla "Rheinische Post" Christoph Heusgen, przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Dyplomata twierdzi, że prezydent Rosji chce odbudować "wielką Rosję" w granicach byłego ZSRR.

Władimir Putin / GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Christoph Heusgen, przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, na której od 1963 roku omawiane są bieżące problemy globalne, udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi "Rheinische Post". Dyplomata mówił w nim m.in. o sytuacji w Ukrainie.

Pytany, w jaki sposób zakończy się wojna w Ukrainie, Niemiec odparł, że "w pewnym momencie dojdzie do jakiegoś porozumienia, a może nawet traktatu pokojowego pomiędzy Ukrainą a Rosją". Jest jednak zdania, że nieważne, jak to porozumienie będzie wyglądało, Władimir Putin i tak może je złamać.

Dlatego tym razem, po zakończeniu wojny z Rosją, Ukraina potrzebuje solidnych gwarancji bezpieczeństwa, najlepiej członkostwa w NATO. Wtedy Putin wiedziałby, z kim ma do czynienia - zauważył.

Putinowi zależy na odbudowie "wielkiej Rosji"

Nie zmienia to faktu, że - w ocenie Heusgena - Rosja po zakończeniu działań wojennych w Ukrainie może przeprowadzić atak na kraj członkowski NATO. Putin kilkukrotnie powtarzał, że największą katastrofą XX wieku był upadek Związku Radzieckiego, ponieważ wielu Rosjan znalazło się poza granicami Rosji - przypomniał rozmówca "Rheinische Post".

Przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa przekonuje, że prezydentowi Rosji zależy właśnie na odbudowie "wielkiej Rosji w granicach byłego Związku Radzieckiego". Jeśli Putin nie przegra wojny w Ukrainie, należy się spodziewać, że sięgnie także po Mołdawię czy kraje bałtyckie - twierdzi.

Dlatego - jego zdaniem - należy zrobić wszystko, aby zapewnić Ukrainie broń i pomoc wojskową, których potrzebuje, aby "skutecznie bronić się przed rosyjskim agresorem i wypędzić go ze swojego terytorium". Ukraińcy bronią także naszego bezpieczeństwa i wolności - stwierdził, cytowany przez portal niemieckiego dziennika.

Mołdawia i kraje bałtyckie na celowniku Putina?

Władimir Putin w niedawnym wywiadzie dla amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona uzasadnił inwazję na Ukrainę stwierdzeniem, że zawsze była ona "częścią ziem rosyjskich", dopóki władze radzieckie "na rozkaz Stalina" nie uczyniły z niej sztucznego państwa". Jednocześnie stwierdził, że nie ma zamiaru atakować innych krajów, przynajmniej tych będących członkami NATO .

Nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą ani żadnym innym miejscem. Dlaczego mielibyśmy to robić? Po prostu nie mamy żadnego interesu - powiedział. Zapewnił, że nie wciągnie kraju w wojnę światową, gdyż "jest to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem", a ponadto taka konfrontacja "doprowadziły całą ludzkość na skraj zagłady". Obiecał jednak zareagować w przypadku "ataku NATO".

Jednocześnie w połowie stycznia prezydent Rosji odniósł się do planów krajów bałtyckich dotyczących deportacji Rosjan. To, co się dzieje teraz na Łotwie i w innych państwach bałtyckich, kiedy Rosjanie są po prostu wyrzucani (z tych krajów), to są bardzo poważne rzeczy, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo naszego państwa - powiedział.

To bardzo ważne słowa. Amerykański think-tank Instytut Studiów nad Wojną zauważył bowiem, że w ten sposób Władimir Putin mógłby przygotować grunt pod atak na te państwa, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Ukrainy, którą oskarżył o "ludobójstwo" mieszkańców Donbasu.

Z kolei minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wielokrotnie przepowiadał Mołdawii los podobny do tego, jaki spotkał Ukrainę. Wyrażał niezadowolenie z faktu, że prezydent tego kraju Maia Sandu "chce przystąpić do NATO" i przestrzegł ją przed próbami tworzenia "antyrosyjskiego przyczółka".