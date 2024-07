Czy Sekwana w Paryżu nadaje się do kąpieli? Anne Hidalgo – mer francuskiej stolicy, chciała to potwierdzić i dlatego w środę rano razem z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich Tony Estanguetem i prefektem stołecznego regionu Marc Guillaume’em dała nura do rzeki.

Mer Paryża Anne Hidalgo w trakcie kąpieli w Sekwanie. / EMMANUEL DUNAND/AFP/East News / AFP Symboliczny akt na dziewięć dni przed startem igrzysk w Paryżu miał udowodnić, że Sekwana jest w odpowiednim stanie i jej czystość nie budzi wątpliwości. Hidalgo, ubrana w pływacką piankę, zanurzyła się w Sekwanie w pobliżu ratusza i katedry Notre Dame. Mer już wcześniej zapowiadała, że to zrobi, ale przełożyła termin ze względu na przedterminowe wybory parlamentarne, a od końca czerwca - zdaniem miejscowych władz - stan bakteriologiczny Sekwany poprawił się, choć wcześniej stwierdzono w wodzie m.in bakterie coli. Na ten sam krok zdecydowała się wcześniej francuska minister sportu Amelie Oudea-Castery, która w sobotę pływała w Sekwanie w zakrywającym ciało kombinezonie. Stan jakości wody w Sekwanie od miesięcy jednym z głównych tematów Na Sekwanie ma się odbyć ceremonia otwarcia imprezy, zawody triathlonowe oraz w pływaniu na otwartym akwenie. Stan jakości wody od miesięcy był jednym z głównych tematów w okresie przygotowań do igrzysk. Od 2015 roku organizatorzy poczynili znaczne inwestycje - kosztujące ponad miliard euro - w przygotowanie Sekwany do zawodów olimpijskich i zapewnienie paryżanom czystszej rzeki w latach po imprezie. Plan obejmował m.in. budowę gigantycznego podziemnego zbiornika wody w centrum Paryża, renowację infrastruktury kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków. Pomimo powtarzanych regularnie obietnic polityków, kąpiel w Sekwanie jest oficjalnie zakazana od ponad wieku. Jacques Chirac, były prezydent Francji, podobne deklaracje jak organizatorzy igrzysk złożył w 1988 roku, gdy był merem Paryża, ale nie znalazły one przełożenia na stan czystości rzeki, będącej jednym z symboli francuskiej stolicy. Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia. Zobacz również: PE z silnym wsparciem dla Ukrainy. Apel o "co najmniej 0,25 proc. PKB na pomoc"

Tajemnicza zbrodnia w Szwecji. Spalone auto, w środku dwa ciała

Odszkodowania za przymusową sterylizację. Premier Japonii przeprasza

Polak wygrał z Węgrem i został kwestorem UE