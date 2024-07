Elektryczne rowery towarowe zamiast dużych samochodów dostawczych - takimi środkami transportu będą rozwożone paczki w centrum Wrocławia. Porozumienie w tej sprawie podpisano w środę na Uniwersytecie Ekonomicznym. Hub przeładunkowy powstanie na parkingu pod Narodowym Forum Muzyki, ma ruszyć w tym roku.

Wrocław / Shutterstock

Pomysł polega na tym, aby samochody dostawcze - zamiast wjeżdżać na Stare Miasto - dostarczały towar na parking pod Narodowym Forum Muzyki. Stamtąd będzie on dystrybuowany do odbiorców za pomocą elektrycznych rowerów towarowych. Autorką pomysłu na stworzenie mikrohubu jest prof. Maja Kiba-Janiak, która pięć lat temu podpatrzyła podobne rozwiązanie w Australii.

Marzyłam, żeby przenieść tę ideę do Polski. Trwało to pięć lat, bo taki pomysł też dojrzewa, też musieliśmy tutaj przedyskutować różnego rodzaju formy, ale bardzo się ucieszyłam, jak rok temu udało się podpisać list intencyjny (...), który był pierwszym krokiem do otworzenia tego partnerstwa. A potem to już mam wrażenie, że poszło taką kulą śnieżną - powiedziała Maja Kiba-Janiak.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta zaznaczył, że jest to projekt, który wpisuje się w nowoczesną logistykę. Jako uczelnia jesteśmy takimi innowacjami z wielu powodów zainteresowani. Jesteśmy uczelnią biznesu, liderem zmian, tak siebie pozycjonujemy; chcielibyśmy zmieniać i chcemy w te zmiany się włączać - powiedział Andrzej Kaleta.

Pod porozumieniem podpisali się m.in. przedstawiciele miasta, Uniwersytetu Ekonomicznego, oraz siedmiu największych firm kurierskich. Obecny na konferencji wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur podkreślił, że dzięki nowej inicjatywie skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści oraz przedsiębiorcy.

Chcieliśmy, aby centrum było zeroemisyjne, abyśmy niekoniecznie powodowali właśnie ruch tych samochodów dostawczych, szczególnie w godzinach porannych - powiedział Jakub Mazur.

Podczas konferencji nie poinformowano, kiedy dokładnie mikrohub zostanie uruchomiony. Wskazano jedynie, że stanie to jeszcze w tym roku.