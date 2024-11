Coraz więcej polemik towarzyszy przeciekom medialnym, które dotyczą przebiegu ceremonii ponownego otwarcia paryskiej katedry Notre-Dame i uczestniczących w niej artystów. Wiadomo już, że zaproszenia zostały wysłane m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta-elekta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i wielu innych zagranicznych przywódców. Oficjalne szczegóły dotyczące uroczystości wciąż utrzymywane są w tajemnicy. Nie ma np. pewności, czy odbędzie się zapowiadany od dawna występ Paula McCartneya.

Pałac Elizejski odmawia potwierdzenia informacji, że Paul McCartney wystąpi w czasie ceremonii otwarcia katedry Notre-Dame. Media zauważają jednak, że 4 i 5 grudnia jego koncerty odbędą się w wielkiej sali koncertowej w Nanterre pod Paryżem, a kolejny występ muzyka przewidziany jest dopiero na 9 grudnia w Madrycie w Hiszpanii.

W dniu paryskiej ceremonii - 7 grudnia - McCartney prawdopodobnie nadal więc będzie we Francji. Do tego, brytyjski gwiazdor podkreślał już wielokrotnie, że bardzo chce zwiedzić odbudowaną po wielkim pożarze świątynie.

Jeszcze więcej wątpliwości budzi możliwość występu Bono z zespołu U2. Część mediów twierdzi, że irlandzki piosenkarz nie będzie mógł wystąpić na ceremonii. Inne zapewniają, że rozmowy na ten temat trwają.

Jednocześnie część Francuzów oskarża Emmanuela Macrona o to, że chce przekształcić wydarzenie religijne w plenerową dyskotekę. Tym bardziej, że według nieoficjalnych informacji przewidziany jest również występ DJ-a Michaela Canitrota, który podobno chce zaprezentować pokaz świateł laserowych na fasadzie katedry.

Przeciwnicy koncertu muzyki rozrywkowej w czasie paryskiej ceremonii przypominają, że kilka lat temu Macron należał do zwolenników kontrowersyjnych projektów, takich jak stworzenie przeszklonego dachu gotyckiej katedry. Zdaniem wielu specjalistów zniszczyłoby to zabytkowy, średniowieczny charakter świątyni.

Wydarzenia z okazji otwarcia katedry Notre Dame

Wiadomo już natomiast, że w sobotę 7 grudnia prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Paryżu, gdzie weźmie udział w otwarciu odbudowanej katedry Notre-Dame. To jedno z trzech wydarzeń, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia w związku z ponownym otwarciem paryskiej świątyni.

W piątek 29 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron złoży siódmą w ciągu pięciu lat i ostatnią wizytę na placu budowy, aby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła.

Następnie w sobotę 7 grudnia odbędzie się nabożeństwo, a państwo symbolicznie przekaże odbudowaną świątynię Kościołowi. Wcześniej planowane jest krótkie wystąpienie francuskiego przywódcy na placu przed katedrą, a później - uroczystość z udziałem różnych artystów.

Kolejnego dnia, w niedzielę 8 grudnia o godz. 10:30 w katedrze odbędzie się pierwsza msza święta, celebrowana przez arcybiskupa Paryża - Laurenta Ulricha. Weźmie w niej udział ponad 150 biskupów z Francji i z innych krajów, a także kapłanów i wiernych reprezentujących parafie diecezji paryskiej. Tego dnia świątynia znów będzie dostępna dla wszystkich.

Przez pierwszy tydzień - do 14 grudnia - katedra będzie otwarta do godz. 22:00. Przewidziano system darmowych biletów, które będzie można zarezerwować w dniu wizyty bądź dzień lub dwa przed nią. Świątynia pomieści od 1900 do 3000 osób.

Do pożaru katedry Notre Dame doszło w kwietniu 2019 r. Odbudowa świątyni trwała pięć lat. Choć prace nadal są prowadzone, to jest to już etap wykończenia. Jak poinformował Pałac Elizejski, nadal zarezerwowane są środki na ten cel w wysokości 140 mln euro, jednak niewykluczone są cięcia tego budżetu.