Na poboczu drogi stał niewzruszony jeleń ubrany w odblaskową kamizelkę roboczą. Nogi zwierzęcia były włożone w otwory na ręce, a zamek błyskawiczny zapięty. Arnold zrobiła dwa zdjęcia, zanim jeleń zniknął w lesie, a następnie opublikowała je w mediach społecznościowych, gdzie spotkały się z mieszanymi reakcjami.

Niektórzy sugerowali, że kamizelka ochroni jelenia na autostradzie, ale inni obawiali się, że może się zaczepić, co mogłoby spowodować, że zwierzę wpadnie w panikę lub dozna obrażeń. Większość komentarzy sprowadzała się jednak do trzech pytań: Jak kamizelka znalazła się na jeleniu? Kto jest za to odpowiedzialny? I dlaczego ktoś miałby to zrobić?

Od zauważenia jelenia spekulacje na temat kamizelki nie przyniosły wielu tropów - ani winnych. Lokalne władze przyznały, że musiał być w to zaangażowany jeden z mieszkańców. W wydanym oświadczeniu stanowczo odradziły również zbliżania się do dzikich zwierząt, nawet jeśli te wydają się być spokojne.

Pracownicy ochrony przyrody jak dotąd nie byli w stanie zlokalizować jelenia mimo charakterystycznej części garderoby i zaapelowali do społeczeństwa o wskazówki. Jeśli w końcu go zlokalizują i zwierzę będzie wyglądało na zaniepokojone, zespół spróbuje usunąć kamizelkę.

Jak zauważają przyrodnicy, w takiej sytuacji zwierzę będzie trzeba uśpić, a to wiąże się z dużym ryzykiem. Mają więc nadzieję, że kamizelka spadnie naturalnie. Zdumiewa mnie, że ktoś był w stanie założyć ją na jelenia bez poważnych obrażeń dla którejkolwiek ze stron - powiedziała Arnold.