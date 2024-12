473 mln dzieci żyje na obszarach konfliktów zbrojnych. Grozi im śmierć, brak edukacji, szczepionek i niedożywienie. Najnowsze dane UNICEF wskazują, że wpływ wojen na dzieci osiągnął w 2024 r. wyjątkowo niszczycielski poziom.

Fundusz działający na rzecz dzieci porównał dane z 2023 r. z tymi, które spłynęły do tej pory za rok bieżący. Niestety, 2024 r. najprawdopodobniej będzie o wiele bardziej niszczycielski dla najmłodszych.

"Świat doświadcza najwyższej liczby konfliktów od czasu II wojny światowej, a na obszarach nimi dotkniętych żyje obecnie ponad 473 mln dzieci. Jeszcze w latach 90. XX wieku ten problem dotyczył co dziesiątego dziecka na świecie, ale od tego czasu odsetek wzrósł do niemal 19 proc." - pisze UNICEF.

Najnowsze dane ONZ, pochodzące z roku 2023 r., wskazują rekordowe 33 tys. przypadków poważnych naruszeń praw ponad 22,5 tys. dzieci. To najwyższa odnotowana liczba od czasu rozpoczęcia monitorowania tych kwestii na mocy mandatu Rady Bezpieczeństwa. M.in. Gaza i Ukraina sprawią, że ten rok prawdopodobnie przyniesie kolejny wzrost negatywnych wartości.

Przesiedlenia

Intensyfikacja konfliktów na Haiti, w Libanie, Mjanmie, Palestynie czy Sudanie sprawia, że przesiedleń w 2024 r. doświadczy najprawdopodobniej ponad 47 mln najmłodszych.

30 proc. światowej populacji to dzieci, ale wśród uchodźców, stanowią ok. 40 proc.

Przemoc seksualna

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja kobiet i dziewcząt - podczas konfliktów powszechne są doniesienia o gwałtach i przemocy seksualnej. Na Haiti w tym roku odnotowano 1000-procentowy wzrost liczby zgłoszonych przypadków przemocy seksualnej wobec dzieci. W czasie konfliktów zbrojnych na przemoc i naruszanie praw człowieka często nieproporcjonalnie bardziej narażone są dzieci z niepełnosprawnościami.

Edukacja

W strefach konfliktów poważnie zakłócona jest edukacja. Szacuje się, że z tego powodu do szkoły nie chodzi ponad 52 mln dzieci. Dzieci w Strefie Gazy i znaczna część dzieci w Sudanie straciły ponad rok nauki. W takich krajach jak Ukraina, Demokratyczna Republika Konga i Syria szkoły zostały uszkodzone, zniszczone lub przeznaczone na inne cele, pozostawiając miliony dzieci bez dostępu do nauki - tłumaczy UNICEF.

Niedożywienie

Niedożywienie wśród dzieci w strefach konfliktów również wzrosło do alarmującego poziomu. Przemoc zbrojna to nadal główny czynnik głodu - zakłóca systemy żywnościowe, zmusza do przesiedleń i utrudnia dostęp humanitarny. W Darfurze Północnym, w Sudanie, po raz pierwszy od 2017 r. stwierdzono stan głodu. W tym roku szacuje się, że ponad pół miliona ludzi w pięciu krajach dotkniętych konfliktami żyje w warunkach fazy piątej wg klasyfikacji IPC - to oznacza stan katastrofalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego.

Opieka zdrowotna

Konflikty mają również niszczycielski wpływ na dostęp najmłodszych do podstawowej opieki zdrowotnej. Około 40 proc. całkowicie lub częściowo nieszczepionych dzieci mieszka w krajach, które są w jakimś stopniu dotknięte konfliktami. To one są często najbardziej narażone na wybuchy chorób, takich jak odra i polio, z powodu zakłóceń lub całkowitego braku bezpieczeństwa, dostępu do żywności i usług zdrowotnych.

Wpływ na zdrowie psychiczne dzieci jest również ogromny. Narażenie na przemoc, zniszczenie i utratę bliskich może objawiać się u dzieci takimi reakcjami jak depresja, koszmary nocne i trudności ze snem, agresywne lub wycofane zachowanie, smutek i strach.

Tragedia pracowników humanitarnych i apel UNICEF

W wyniku wojen cierpi także personel humanitarny.

Odnotowana w 2024 r. na całym świecie liczba 281 zgonów pracowników pomocy humanitarnej przekroczyła wszystkie poprzednie rekordy.

Dzieci w strefach wojennych codziennie walczą o przetrwanie, co pozbawia je dzieciństwa - powiedziała Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF.

UNICEF wezwał wszystkie strony konfliktów i osoby mające na nie wpływ do podjęcia zdecydowanych działań w celu zakończenia cierpienia dzieci, zapewnienia przestrzegania ich praw i wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego.