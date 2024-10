Co najmniej trzy ofiary śmiertelne i cztery osoby krytycznie ranne - to bilans katastrofy budowlanej, do której doszło w amerykańskim stanie Missisipi. Zawalił się tam most, który był w trakcie demontażu.

Do zdarzenia doszło w środę po południu czasu lokalnego. Jak przekazał Departament Transportu Missisipi (MDOT), zawalił się most, który był w trakcie demontażu. Przeprawa nad rzeką Strong w ciągu drogi stanowej nr 149 w hrabstwie Simpson, położona ok. 64 km na południe od miasta Jackson, była zamknięta dla ruchu od 18 września. "New York Times" poinformował, że na moście pracowało siedmiu mężczyzn, którzy używali ciężkiego sprzętu. Nagle przeprawa runęła z wysokości 12 metrów. Amerykańskie media zaznaczają, że prace budowlano-montażowe związane z rekonstrukcją mostu prowadziła firma T.L. Wallace Construction. Przedsiębiorstwo na razie nie odpowiedziało na pytania dziennikarzy. Szeryf hrabstwa Simpson Paul Mullins powiedział telewizji WLBT-TV, że w katastrofie budowlanej zginęły trzy osoby, a cztery zostały ranne i są w stanie krytycznym. Rzeczniczka MDOT Anna Ehrgott przekazała z kolei, że jeden z inspektorów departamentu był na miejscu, gdy most się zawalił. Tej osobie jednak nic się nie stało. Dochodzenie w tej sprawie trwa. Przyczyny wypadku nie są na razie znane.