Dwie osoby zostały ranne w nietypowym wypadku w Seulu. Auto osobowe wpadło tam do zapadliska, które powstało na środku drogi w zachodniej części miasta.

Zdjęcie z miejsca wypadku / YONHAP / PAP/EPA

Na zdjęciach widać, że samochód przewrócił się na lewy bok i wpadł do zapadliska. "The Korean Herald" podaje, że autem podróżowały dwie osoby. To kobieta w wieku ok. 70 lat i starszy o dekadę mężczyzna. Oboje zostali hospitalizowani. Koreańskie media podają, że ich obrażenia są poważne.

Na razie nie ustalono, co było przyczyną powstania zapadliska. "The Korean Herald" odnotowuje, że wywołało ono poważne utrudnienia w ruchu w południowokoreańskiej stolicy.