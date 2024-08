Na drodze w angielskim hrabstwie Gloucestershire doszło do nietypowego zdarzenia. Lądował tam mały samolot z dwiema osobami na pokładzie. Maszyna nie miała miękkiego spotkania z ziemią. Zniszczenia wyglądały poważnie, ale na szczęście nikomu nie stało się nic poważnego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O twardym lądowaniu, do którego doszło we wtorek, pisze portal The Guardian. Samolot najprawdopodobniej wpadł w żywopłot i zatrzymał się na drodze pomiędzy miejscowościami Cirencester i Stroud. Na zdjęciach z miejsca wypadku widać dwóch mężczyzn siedzących w kokpicie. Wydają się oszołomieni faktem, że przeżyli incydent.