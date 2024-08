"30, a nawet 33 st. C mają się pojawić na termometrach w zachodniej i południowej części kraju na początku września. W centrum z kolei - około 31 st. C. Nawet nad morzem może pojawić się wartość 30-stopniowa. Niewykluczone, że we wrześniu pojawią się też noce tropikalne" - mówi w RMF FM Grzegorz Walijewski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

/ Shutterstock

Ciepła końcówka wakacji

Choć wakacyjno-urlopowy czas dobiega końca, zwrotnikowe, gorące powietrze znów chce się rozgościć w Polsce.

"W sobotę będzie nieco chłodniej z przelotnymi opadami deszczu, ale za to od niedzieli znów 30 st. C pojawi się na termometrach w południowej Polsce - mówi o ostatnim wakacyjnym weekendzie Grzegorz Walijewski z IMGW.

Prognoza pogody na wrzesień. Lato nieprędko ustąpi jesieni

Zgodnie z prognozami instytutu, wrzesień pokaże swoje upalne oblicze. W zachodniej i południowej Polsce, co najmniej do czwartku, 5 września, ma być od 30 do nawet 33 st. C. Jak mówi Grzegorz Walijewski w rozmowie z RMF FM, w centrum kraju, a nawet nad morzem termometry pokażą około 31 st. C.

Synoptyk zapowiedział, że można spodziewać się także nocy tropikalnych, w czasie których temperatura powietrza nie spadnie poniżej 18 st. C.

Jesienna aura jeszcze we wrześniu nie będzie za bardzo widoczna. Ze wstępnych prognoz wynika, że nawet w drugiej części września jeszcze "trzydziestki" na termometrach mogą się pojawić. Lato nie chce odpuścić i wychodzi na to, że to będzie miesiąc bardzo ciepły, z przynajmniej dwiema falami upałów - podkreśla Walijewski w rozmowie z RMF FM.

