Ponad połowa Amerykanów spodziewa się, że po powrocie w styczniu do Białego Domu Donald Trump będzie sprawował dobrą prezydenturę - wynika z ostatniego sondażu CNN.

Donald Trump / ALLISON ROBBERT/AFP / East News

54 proc. Amerykanów spodziewa się, że druga prezydentura Donalda Trumpa będzie dobra dla kraju. Z grudniowego sondażu CNN wynika również, że prezydent elekt dobrze sobie radzi z procesem przejmowania władzy. Taką opinię wyraziło 55 proc. respondentów.

CNN podkreśla, że 39 proc. Amerykanów wyraża zaufanie, co do zdolności Trumpa wpływania na kształt gospodarki. Taki sam odsetek ankietowanych spodziewa się odpowiedniego, ich zdaniem, zaangażowania w sprawy imigracyjne, a nieznacznie mniej, bo 37 proc., odpowiedniej polityki w odniesieniu do wojny między Rosją a Ukrainą.

Nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) ankietowanych ma głębokie zaufanie do zdolności Trumpa do zapewnienia prawdziwego przywództwa krajowi. 30 proc wyraża duże zaufanie do wizji polityki zagranicznej prezydenta elekta. 29 proc. przewiduje, że odpowiedzialnie wykorzysta on uprawnienia prezydenckie. Ale tylko 26 proc. twierdzi, że ma duże zaufanie do republikanina w kwestii mianowania najlepszych ludzi na urzędy w nowej w administracji.

Zmian na lepsze w nowej kadencji Trumpa oczekuje 48 proc., zaś gorszych perspektyw obawia się 20 proc. Żadnych zmian nie spodziewa się 31 proc. respondentów.

52 proc. kobiet i 51 proc. osób poniżej 35. roku życia aprobuje proces transformacji w wykonaniu Trumpa.

Zgodnie z sondażem CNN 61 proc. respondentów ocenia, że kraj podąża w złym kierunku, ale odsetek twierdzących, że w "bardzo złym", wynosi zaledwie 15 proc. Jest najniższy od maja 2018 roku. Zdaniem 38 proc. ankietowanych sytuacja w kraju jest dobra, co stanowi najwyższy wskaźnik od grudnia 2021 roku.