Liczba ludności na świecie osiągnie 15 listopada 8 miliardów - wynika z opublikowanego raportu ONZ. Zgodnie z tym dokumentem Indie wyprzedzą Chiny pod względem liczby mieszkańców w 2023 roku, stając się najludniejszym krajem świata.

W 2023 roku Indie będą najbardziej zaludnionym krajem na świecie / PIYAL ADHIKARY / PAP/EPA

"Dotarcie do poziomu ośmiu miliardów to przełom liczbowy, ale zawsze musimy skupiać się na ludziach. W świecie, który staramy się budować, 8 miliardów ludzi to 8 miliardów szans na godne i spełnione życie" - przekazał cytowany w raporcie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Według przewidywań Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ światowa populacja powinna wzrosnąć do 8,5 mld w 2030 roku i do 9,7 mld w 2050, osiągając maksimum na poziomie ok. 10,4 mld ludzi w latach 80. XXI wieku. Ma następnie utrzymywać stały poziom do 2100 roku.

Podczas gdy w kilku krajach rozwijających się obserwowany jest spadek liczby urodzeń, ponad połowa przewidywanego wzrostu światowej populacji w nadchodzących dziesięcioleciach będzie skoncentrowana w ośmiu krajach - czytamy w raporcie. Są to: Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Etiopia, Indie, Nigeria, Pakistan, Filipiny i Tanzania.

Średnia długość życia na świecie wzrosła z 64,6 lat na początku lat 90. XX wieku do 72,6 lat w 2019 roku.

Ponadto świat odnotowuje wysoki poziom urbanizacji i nasilone zjawisko migracji. Do 2050 roku około 66 proc. światowej populacji będzie mieszkać w miastach - prognozuje ONZ.