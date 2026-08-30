30 rodzajów, degustujesz jak sommelier. Pierwszy taki butik z masłem

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Miłośnicy kulinarnych odkryć mają nowy powód, by odwiedzić stolicę Francji. W 15. dzielnicy Paryża, tuż przy Polach Marsowych i w sąsiedztwie Wieży Eiffla, otwarto Le Butter Shop – pierwszy butik, w którym głównym bohaterem jest… masło. To miejsce, które już teraz przyciąga tłumy Paryżan i turystów z całego świata.

Masło jak wino – degustacja na najwyższym poziomie

Le Butter Shop to prawdziwy raj dla fanów masła. Na półkach znajdziemy aż 30 odmian tego produktu, pochodzących wyłącznie od niezależnych, rodzinnych producentów z Bretanii, Doliny Loary i północnej Francji. W ofercie są zarówno klasyczne wersje – z solą lub bez – jak i bardziej wyszukane kompozycje, np. z szalotką, pieprzem, dzikim czosnkiem czy wodorostami. Dla odważnych przygotowano także słodkie wariacje: masło waniliowe, malinowe, truskawkowe, a nawet czekoladowe.

Jak podkreśla właściciel butiku, 34-letni Erwan Leo, degustacja masła może przypominać testowanie wykwintnych win.

Większość ludzi nie spodziewa się, że polubi masło malinowe czy czekoladowe. A kiedy już spróbują, są naprawdę zaskoczeni – mówi Leo w rozmowie z „The Independent”.

Sztuka smakowania masła

W Le Butter Shop nie chodzi tylko o zakup masła – to miejsce, gdzie można nauczyć się je degustować. Leo zachęca, by nabrać odrobinę masła na łyżeczkę, położyć na języku i docisnąć do podniebienia.

Kluczem jest cierpliwość. Masło musi powoli się rozpuścić, by uwolnić pełnię aromatów – tłumaczy właściciel. W ten sposób można odkryć nuty orzechowe, kwiatowe czy inne, zależnie od wybranego wariantu.

Jak sam podkreśla: Włosi wybierają oliwę z oliwek, my wybieramy masło. Uczymy się wyciągać z niego to, co najlepsze. Większość osób przychodzi z zamiarem spróbowania jednego czy dwóch maseł, a kończy na 25, bo są po prostu ciekawi.

Nowe smaki i rosnąca popularność

Le Butter Shop nie zamierza poprzestać na obecnej ofercie. W planach są kolejne, nietypowe warianty, takie jak masło o smaku croissanta czy fiołków. Popularność butiku rośnie błyskawicznie, głównie dzięki mediom społecznościowym. To miejsce już stało się obowiązkowym punktem na kulinarnej mapie Paryża.

Francuzi od lat słyną z zamiłowania do masła – według danych Ministerstwa Rolnictwa, przeciętny mieszkaniec Francji zjada rocznie około 8 kilogramów tego produktu, co plasuje kraj w światowej czołówce.