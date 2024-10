Po interwencji premiera resort rolnictwa zapowiada kontrole w związku z saszetkami z alkoholem, a producent ogłasza, że wycofuje całą partię produktów z rynku i natychmiast wstrzymuje ich produkcję. Wieczorem firma wydała oświadczenie w tej sprawie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oświadczenie producenta saszetek z alkoholem

Spółka OLV, producent tzw. saszetek z napojami alkoholowymi pod marką Voodoo Monkey, poinformowała, że wycofuje całą partię produktów z rynku i wstrzymuje ich produkcję.

"Żałujemy, że produkt Voodoo Monkey, pomimo że został wyprodukowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzbudził negatywne i niezamierzone skojarzenia. W związku z tym zarząd spółki OLV podjął decyzję o niezwłocznym wycofaniu całej partii produktów z rynku i natychmiastowym wstrzymaniu produkcji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację" - napisała spółka w przesłanym PAP oświadczeniu.

O pojawieniu się w sprzedaży pod marką Voodoo Monkey napojów z alkoholem w miękkich opakowaniach przypominających musy owocowe dla dzieci informowały w ostatnim czasie media.

Tusk: Ten numer u nas nie przejdzie

Do tych informacji odniósł się we wtorek premier Donald Tusk. "Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder związany z alkoholowymi saszetkami" - powiedział, cytowany we wpisie kancelarii premiera na platformie X.

"Dzisiaj będziemy mieli pewność, jakie konsekwencje personalne będą wobec osób, które nie wykazały się odpowiednią czujnością w ostatnich dniach. Ta sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa, zdrowia naszych dzieci" - zaznaczył.