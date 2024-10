"Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder związany z alkoholowymi saszetkami" - przekazał Donald Tusk, nawiązując do sprzedaży tubek z alkoholem, których opakowania przypominają musy dla dzieci.

Premier Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

O tubkach z alkoholem informowały w ostatnim czasie media. Senatorka Anna Górska z Lewicy zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie, o czym poinformowała na platformie X.

Jej zdaniem produkt, który jest sprzedawany w opakowaniach przypominających musy dla dzieci, może wpływać na zwiększenie konsumpcji alkoholu wśród osób nieletnich.

Do tych informacji odniósł się we wtorek premier Donald Tusk. "Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder związany z alkoholowymi saszetkami" - powiedział, cytowany we wpisie kancelarii premiera na platformie X.