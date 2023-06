Media publikują nowe nagranie

Greckie służby opublikowały nagranie, na którym widać 32-letniego obywatela Bangladeszu, aresztowanego w sprawie zaginięcia i śmierci 27-letniej Polki. Zatrzymany 32-latek z Bangladeszu podjeżdża rowerem pod niewielki market, a następnie rozmawia z ekspedientką. Kluczowe jest jednak to, o co pyta.

Jak zeznała kobieta - klient najpierw wypłacił sporą sumę pieniędzy za pośrednictwem firmy transferującej środki między państwami, a następnie miał ją pytać o możliwość zakupu biletu lotniczego za granicę. Tę sytuację kamery zarejestrowały dwa dni po zaginięciu Polki.

Z kolei na innym nagraniu, o którym piszą dziś greckie media - kamery zarejestrowały mężczyznę później, wieczorem. Miał być spanikowany i w popłochu udawać się w określonym kierunku. Krótko później wracał, mając na ubraniach pozostałości zarośli. To właśnie w zaroślach, starannie ukryte pod gałęziami znaleziono wczoraj ciało 27-latki.

Razem z partnerem pracowała w hotelu

27-letnia Anastazja wyjechała na grecką wyspę Kos, gdzie oboje pracowali w jednym z miejscowych hoteli.

Kontakt z kobietą urwał się w nocy z poniedziałku na wtorek. Jak podają greckie media, 27-latka miała w poniedziałek wolne, zatem wieczór postanowiła spędzić niedaleko plaży w Marmari. Około godz. 22:30 Polka miała zadzwonić do swojego partnera i powiedzieć, że spożywała alkohol, ale do hotelu odwiezie ją znajomy na motocyklu. Następnie wysłała mu lokalizację z prośbą, żeby ją odebrał.

Kiedy mężczyzna przyjechał we wskazane miejsce, 27-latki tam nie było. Z Anastazją nie było też kontaktu telefonicznego. Greckie media przekazały, że do ostatniego logowania telefonu zaginionej doszło kilka kilometrów od miejsca, gdzie miała czekać na swojego partnera.

W tym momencie ślad się urywa. Świadkowie, z którymi rozmawiali lokalni dziennikarze, relacjonowali, że Polka kupowała alkohol w jednym ze sklepów w Marmari. Potem miało dołączyć do niej pięciu mężczyzn z Bangladeszu i Pakistanu. Z jednym z nich Anastazja miała odjechać na motocyklu.

Policja początkowo zatrzymała pięciu mężczyzn - obywateli Bangladeszu i Pakistanu. Czterech z nich - po przesłuchaniu - zostało wypuszczonych. W areszcie pozostał 32-letni obywatel Bangladeszu.

Podczas przeszukania okazało się, że mężczyzna kupił - już po zaginięciu Polki - bilet lotniczy do Włoch, o czym nie poinformował nawet znajomych. W sobotę w Marmari, w pobliżu mieszkania 32-latka, odnaleziono telefon komórkowy zaginionej Polki. Urządzenie przekazano do dalszych analiz.

W niedzielę portal protothema.gr poinformował, że w mieszkaniu 32-letniego Banglijczyka znaleziono DNA poszukiwanej 27-letniej Anastazji. Greckie media podają ponadto, że nagrania z domów sąsiadujących z miejscem zamieszkania zatrzymanego pokazują 32-latka wchodzącego do swojego domu z Anastazją.

W ten sposób funkcjonariusze za cel obrali również Pakistańczyka, współlokatora Banglijczyka, który zaprzeczał, jakoby 32-latek przyprowadził do mieszkania młodą Polkę.

W sieci pojawiło się również nagranie, na którym zarejestrowano zaginioną 27-latkę. Pochodzi ono z dnia jej zaginięcia. Na trwającym niecałe dwie minuty wideo widać Anastazję, która sama wchodzi do lokalu, w ręce trzyma telefon, rozgląda się po lokalu, a wreszcie podchodzi do lady i czyta menu. Co jakiś czas zagląda do telefonu.