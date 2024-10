Za wprowadzeniem związków partnerskich dla osób tej samej płci opowiada się 59,8 proc. Polaków. Przeciwnego zdania jest 28,1 proc. badanych - wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu SW Research dla rp.pl.

/ Shutterstock

Ponad połowa Polaków chce związków partnerskich dla par jednopłciowych

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano, czy - ich zdaniem - w Polsce powinny zostać wprowadzone związki partnerskie dla osób tej samej płci. W niedzielę opublikowano wyniki, z których jasno wynika, że łącznie za wprowadzeniem w Polsce związków partnerskich opowiada się 59,8 proc. respondentów:

26,2 proc. ankietowanych odpowiedziało: "Tak, powinny mieć też prawo do adoptowania dzieci",

33,6 proc. respondentów stwierdziło: "Tak, ale nie powinny mieć prawa do adoptowania dzieci",

28,1 proc. uczestników badania odpowiedziało: "Nie",

12,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

"Tak, ale bez prawa do adopcji" najczęstszą odpowiedzią. Jakie osoby tak wybrały?

Cytowana przez portal Małgorzata Bodzon z SW Research zwróciła uwagę, że wprowadzenie związków partnerskich dla osób tej samej płci bez możliwości adoptowania dzieci popiera 31 proc. kobiet i 36 proc. mężczyzn. Zaznaczyła, że biorąc pod uwagę wiek, tę odpowiedź najczęściej wskazywali respondenci po 50. roku życia.

"Z uwagi na wykształcenie to możliwość wybierana najchętniej przez osoby, które skończyły studia (37 proc.) Sformalizowanie związków partnerskich par homoseksualnych bez prawa do adopcji częściej niż pozostali za słuszne uważają osoby o dochodach przekraczających 7000 zł netto (44 proc.), a także respondenci z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców" - wskazała Bodzon.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22 i 23 października tego roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.