Wróblewska wyjaśniła, że "z puli komisji opiniującej będą wyłaniane trzyosobowe zespoły, które będą podejmowały decyzję o przyznaniu statusu artysty".

Od tych decyzji będą odwołania bądź do ministra kultury, bądź na drodze sądowej do WSA. Prócz tego proponujemy, by w Instytucie Artysty Zawodowego działała rada programowo-naukowa weryfikująca działanie systemu, a to, co jest dla nas bardzo ważne - także taka rada, która byłaby odpowiedzialna za stałe badanie sytuacji i rekomendowanie systemów reagowania - mówiła Wróblewska.

Gwarancja stałego ubezpieczenia

Ministra kultury zapewniła również, że wniosek o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu ustawy o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny został złożony.



Chodzi o to, żeby grupa ludzi tak ważna dla naszej tożsamości, kultury, naszego państwa zyskała coś, co powinna mieć - wkluczenie w system ubezpieczeń społecznych. Miło jest mi powiedzieć, że dziś złożyliśmy wniosek o wprowadzenie projektu ustawy o specjalnym zabezpieczeniu artystek i artystów do wykazu prac legislacyjnych rządu - powiedziała szefowa MKiDN.



W projekcie ustawy będzie zapisany mechanizm gwarantujący artystkom i artystom stałe ubezpieczenie.