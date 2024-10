Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie - te cztery rezydencje królewskie będzie można w wybrane dni w następnym miesiącu zwiedzać bezpłatnie. Wszystko w ramach akcji "Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich".

Zamek Królewski na Wawelu / shutterstock / Shutterstock

Rezydencje królewskie za darmo

Cztery rezydencje królewskie - Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie wezmą udział w 13. edycji akcji "Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich".



W tym roku wracamy do takiej idei, która stała na samym początku tego pomysłu zwiedzenia rezydencji królewskich. Chcielibyśmy, żeby nasza publiczność skoncentrowała się na tych rezydencjach królewskich, które są dla niej najbardziej atrakcyjne i najciekawsze - powiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska.

Ministra zwróciła uwagę, że "w ostatnich latach program nieco się rozszerzał, natomiast ponad 80 proc. publiczności, która brała udział w 'Darmowym Listopadzie', tak czy inaczej zwiedzała albo Wawel, albo Zamek Królewski, ponad 50 proc. publiczności trafiało do tych instytucji, które biorą udział w tegorocznej edycji".

Każda z tych instytucji mówi o historii Polski, o tradycji, tożsamości, ale też każda wysunięta jest w przyszłość. Każda z tych instytucji mówiąc o historii mówi o historii w tym kontekście, w którym żyjemy i bardzo często zaprasza badaczy, artystów, naukowców po to, żeby mówili o przyszłości - oceniła Wróblewska.

Przez cały listopad odwiedzający będą mogli oglądać wystawy w instytucjach, a także poznawać ich przestrzenie i korzystać z zajęć edukacyjnych. Warsztaty i zajęcia zostały przygotowane zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W każdy kolejny weekend listopada będzie można skierować swoją uwagę na inną rezydencję królewską.

9-10.11 - Zamek Królewski w Warszawie;

16-17.11 - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;

23-24.11 - Zamek Królewski na Wawelu;

29-30.11 - Muzeum Łazienki Królewskie.

Zamek Królewski w Warszawie

Przez cały listopad Zamek Królewski w Warszawie zaprasza do zwiedzania galerii dzieł sztuki im. rodziny Lanckorońskich.

To tam znajduje się 600 obiektów, z których część pochodzi ze zbiorów Stanisława Augusta. Tam też znajdują się ozdoby kolekcji, czyli dwa płótna Rembrandta. Jeden jest chwilowo w Wiedniu, ale drugi pozostał z nami w Warszawie. Ponieważ zwykle goście zamku odwiedzają Apartamenty Królewskie, tym razem zapraszamy szczególnie na parter - mówi zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie ds. muzealnych i programowych dr Jarosław Trybuś.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, powiedział, że profil muzeum w "Darmowym Listopadzie" jest "jak zwykle edukacyjny".

Przez cały rok powodzeniem cieszy się lekcja edukacyjna pt. "Wizyta u króla". Tłumaczymy, czym są dekoracje we wnętrzach, gdzie mieszkali Sobiescy, co one oznaczają w tradycji kultury klasycznej, staropolskiej i współczesnej. Przygotowaliśmy 50 bezpłatnych zajęć edukacyjnych, poza indywidualnym zwiedzaniem za darmo - poinformował Jaskanis. Zapowiedział, że w połowie listopada w Muzeum odbędą się warsztaty tańca dawnego. Przekazał, że za darmo dla zwiedzających będą dostępne warsztaty japońskiego teatru słowa i ilustracji.

Zamek Królewski na Wawelu

Jak informuje dr Marta Graczyńska, pełnomocniczka dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu ds. działań edukacyjnych i komunikacji społecznej, w ramach akcji można zobaczyć wystawy czasowe przygotowane przez Zamek, m.in otwartą niedawno wystawę "Niech żyje król" oraz "Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich. Odsłona druga" - będzie ona dostępna dla zwiedzających od 25 października.

Zapraszamy także, by eksplorować Wzgórza Wawelskie i Zamek. Jest przygotowanych 200 lekcji muzealnych. Lekcja muzealna nie tylko jest dla szkół, dorosłych również zapraszamy - zaznaczyła Graczyńska.

Jak informuje reporterka RMF FM Agata Guz, z akcji "Darmowy Listopad" na Wawelu planują skorzystać nie tylko turyści, ale i sami mieszkańcy Krakowa.

To miejsce ważne dla Polaków i piękne o każdej porze roku - mówi naszej reporterce jedna z mieszkanek Krakowa. Tam zawsze są turyści, nie tylko z Polski, ale z całego świata - dodaje.



Koniecznie musimy w listopadzie zwiedzić Wawel. Zamek Królewski jest piękny, zwłaszcza wiosną i jesienią - mówi inny mieszkaniec stolicy Małopolski.

Jak zauważa mieszkanka Krakowa, nie tylko wnętrza można zwiedzać. Mnie niezwykle podobają się ogrody. Żeby zwiedzić cały Wawel potrzeba około pół dnia - komentuje.



Byłem tam niezliczoną liczbę razy, sam jestem przewodnikiem i znam Wawel jak własną kieszeń. Polecam wszystkim i zapraszam do nas - podkreśla jeden z krakowskich przewodników.

Muzeum Łazienki Królewskie

W listopadzie w Muzeum Łazienki Królewskie (MŁK) będzie można zwiedzać za darmo Pałac na Wyspie z Królewską Galerią Obrazów, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim, Królewską Galerią Rzeźby oraz Pałac Myślewicki z historycznymi polichromiami.

Swoje obiekty otwiera na bezpłatne zwiedzanie także Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - Oddział MŁK. Będą to Koszary Kantonistów z wystawą przyrodniczą oraz Stajnie Kubickiego z kolekcją zabytkowych pojazdów konnych.

Wydarzenia w ramach "Darmowego Listopada" rozpocznie zwiedzanie Teatru Królewskiego z przewodnikiem już 3 listopada. Na deskach tego teatru 30 listopada prezentowany będzie spektakl dźwiękowy "Didaskalia Stanisława Wyspiańskiego" w reżyserii Szymona Kuśmidera.



Wielbicieli rzemiosła muzeum zaprasza na warsztaty haftu inspirowane tradycjami teatralnymi Łazienek. Dla rodzin z dziećmi przeznaczone są warsztaty rękodzielnicze połączone ze spacerami po łazienkowskich ogrodach - będzie to cykl spotkań pt. "Szlakiem łazienkowskich drzew".

Na warsztatach praktycznych w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa dzieci z opiekunami stworzą modele budynków inspirowanych projektami królewskiego architekta Jakuba Kubickiego oraz Leonarda da Vinci.



W tym roku MKiDN przeznaczyła na akcję 6 mln zł. To o 1 mln zł więcej niż dotychczas.