Wigilia wolna od pracy już w tym roku? Szymon Hołownia nie ukrywa, że szansa na to jest "umiarkowana". "Ten projekt został złożony dość późno" - podkreśla marszałek Sejmu. "W roku najbliższym - nie. To zbyt późno, żeby przedsiębiorstwa mogły się do tego przestawić" - argumentował także gość Porannej rozmowy w RMF FM Sławomir Mentzen.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ubiegły piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez posłów Lewicy. Chcą oni, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy już w tym roku. Dlatego w imieniu autorów projektu Katarzyna Ueberhan (Lewica) złożyła wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania projektu, bez kierowania go do komisji.

Sejm w piątek zdecydował jednak, że poselski projekt ustawy o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy został skierowany do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach - Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju.

Hołownia: Chcą się wypowiedzieć kasjerki i przedsiębiorcy

We wtorek marszałek Sejmu pytany o to, jaka jest szansa, że tegoroczna Wigilia będzie dniem wolnym, odparł: "Szczerze? Umiarkowana".

Ten projekt został złożony dość późno, a proszę pamiętać, że on teraz, jeżeli ma być procedowany nie na rympał, (...) to potrzebuje przejść przez komisje - uzasadnił.

Hołownia wskazywał, że w sprawie chcą się wypowiedzieć interesariusze z różnych stron. Chcą się wypowiedzieć kasjerki, ja je słyszę za każdym razem, jak idę do sklepu, że wypowiadają się i jasno mówią, że chcą wolnej Wigilii. Ale chcą się też wypowiedzieć przedsiębiorcy, chcą się wypowiedzieć pracownicy choćby administracji, bo też już mają pracę poplanowaną - wyliczał.

"To może być naprawdę dużym wyzwaniem"

Hołownia zwrócił uwagę, że jeśli projekt ma być rozpatrywany przez komisje, Sejm, Senat, a prezydent ma 21 dni na jego podpisanie, to projekt mógłby wejść w życie około 20 grudnia. Kiedy są łańcuchy dostaw, systemy pracy ułożone, to może być naprawdę dużym wyzwaniem i nie wiem, czy sensownym - zauważył.

Dobrze, że ten projekt jest. Będziemy o nim rozmawiać, ale z takiego czysto techniczno-legislacyjnego punktu widzenia myślę, że to w tym roku może być trudne do wykonania - powiedział marszałek Sejmu.

Mentzen: W tym roku nie, to zbyt późno

Pomysł ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy komentował także Sławomir Mentzen z Konfederacji, który we wtorek był gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

W tym roku najbliższym - nie. To zbyt późno, żeby przedsiębiorstwa mogły się do tego przestawić. Natomiast co w kolejnych latach - to trzeba się nad tym zastanowić. Być może można ten dzień uczynić wolnym w zamian za inny - odpowiedział.

Zagłosowaliśmy za tym, żeby dalej pracować nad tą ustawą w odpowiednich komisjach. Mam nadzieję, że w ramach komisji uda się wypracować jakieś kompromisowe stanowisko, które zadowoli z jednej strony ludzi, którzy chcieliby mieć czas na przygotowanie Wigilii, a z drugiej strony - interesy naszej gospodarki - podkreślił.