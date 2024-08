"Loty samolotów M-346 Bielik, zawieszone po katastrofie, zostały wznowione" – poinformowała w środę p.o. rzecznik prasowa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego ppor. Marlena Kuna. W lipcu jeden z Bielików rozbił się podczas treningu w Gdyni-Babich Dołach. Pilot maszyny zginął na miejscu.

Trening pilotów na samolocie M-346 Master / Wojtek Jargiło / PAP

Wojsko wznawia loty samolotów szkolnych M-346

Decyzję o wznowieniu lotów podjął dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.

Jak przekazała ppor. Kuna, w poniedziałek odbyły się pierwsze loty metodyczne – dla pilotów-instruktorów. W przyszłym tygodniu zostanie wznowione szkolenie praktyczne podchorążych Wojskowej Akademii Lotniczej na tych samolotach. Loty pokazowe pozostają wstrzymane.

Samolot M-346 Bielik rozbił się w lipcu, uderzając w płytę lotniska w Gdyni

Loty na M-346 Master, które w polskim lotnictwie otrzymały nazwę Bielik, zostały zawieszone 12 lipca po katastrofie w Gdyni, gdy podczas przygotowań do pokazu samolot tego typu uderzył w płytę lotniska . Na miejscu zginął pilot mjr Robert Jeł. Samolot należący do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie wszedł do służby w 2022 roku, a mjr Jeł wylatał ok. 2000 godzin, w tym ponad 1100 właśnie na M-346.

Gdynia, 12.07.2024. Wypadek samolotu szkolno-treningowego Bielik w czasie przygotowań do obchodów 30-lecia Brygady Lotnictwa MW / Piotr Hukalo / East News

Ustalaniem okoliczności katastrofy zajęła się Komisja badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

M-346 Master/Bielik to dwumiejscowy, dwusilnikowy samolot zaawansowanego szkolenia lotniczego. Polska kupiła 16 tych maszyn, dostarczono je w latach 2016-2022.