Takiej wizyty policjanci ze Złotoryi raczej się nie spodziewali. Na komisariat przyszedł mężczyzna, który poprosił ich o... sprawdzenie jakości metamfetaminy. Wcześniej, po jej zażyciu, dostał wysypki na skórze.

Narkotyk, z którym mężczyzna przyszedł na komisariat / KPP w Złotoryi /

Dolnośląska policja przekazała, że do tego niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu.

Na Komendę Powiatową Policji w Złotoryi zgłosił się mężczyzna z zawiniętą w folię aluminiową krystaliczną substancją.

Delikwent poinformował, że jest to narkotyk, po zażyciu którego dostał wysypki na skórze.

Mężczyzna poprosił mundurowych, by sprawdzili, czy środek nie jest wymieszany z inną substancją chemiczną, która wywołała u niego reakcję alergiczną.

Po przebadaniu środku narkotestem okazało się, że była to metamfetamina.

Mężczyzna co prawda nie dowiedział się, co doprowadziło u niego do reakcji alergicznej, ale za to usłyszał zarzut posiadania środka odurzającego.

O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Śledczy dodatkowo ustalają, gdzie nabył narkotyk.