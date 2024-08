Łotysze zbroją swoją wschodnią granicę. Kilka kilometrów od terenów Rosji zaczęto składować tysiące ciężkich elementów kamiennych, żelbetowych i metalowych potrzebnych do budowy zapór przeciwpancernych i przeciwpiechotnych. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Bałtyckiej Linii Obrony, wzmacniającej flankę wschodnią NATO.

"Zęby smoka" w okolicach łotewskiej Korsówki. / PAP/EPA/VALDA KALNINA / PAP

Wspomniane materiały są składowane m.in. kilkanaście kilometrów od granicy z Rosją w Korsówce (łot. Karsava) oraz na lokalnej stacji kolejowej. W środę informowała o tym w reportażu telewizja LSM.

"Mamy tu tysiące takich elementów, jak tzw. zęby smoka, kolczaste "jeże" czy kamienne bloki, z których można stawiać ściany czy bariery. Jest to możliwe do zrobienia szybko, niczym z klocków Lego" - relacjonował płk Andris Rieksts.

"Ułożone obok siebie tzw. zęby smoka, czyli zasieki w kształcie stożka o wadze jednej tony, są niezwykle trudne do pokonania czy przesunięcia i mogą skutecznie zablokować pojazdy czy czołgi" - wyjaśnił wojskowy.

Jesienią w ramach manewrów "Namejs 2024" żołnierze będą ćwiczyć rozmieszczanie przeszkód w terenie. W pierwszej kolejności zapory powstaną w pobliżu obiektów straży granicznej oraz przy głównych drogach.

"Musimy być przygotowani na to, że wzmocnienie naszej granicy to perspektywa długoterminowa" - oznajmił szef resortu obrony Andris Spruds, podkreślając znaczenie współpracy z krajowymi przedsiębiorstwami, u których składane są zamówienia na dostawy elementów potrzebnych do ufortyfikowania granicy.

Projekt jeden z wielu

Bałtycka Linia Obrony to wspólny międzypaństwowy projekt Litwy, Łotwy i Estonii. Porozumienie w sprawie jego realizacji zostało podpisane przez ministrów obrony trzech krajów bałtyckich w Rydze na początku tego roku. Jego celem jest wzmocnienie flanki wschodniej NATO, w tym ochrona przed ewentualną inwazją ze strony Rosji i Białorusi. Linia Bałtycka ma być w przyszłości połączona z polskim projektem Tarcza Wschód.

Kilka dni temu informowaliśmy o rozpoczęciu budowy bazy wojskowej na Litwie, która ma być domem dla stałego kontyngentu niemieckich żołnierzy. Dowódca Litewskich Sił Zbrojnych Raimundas Vaikšnoras powiedział, że ich obecność, wraz z ciężkim sprzętem pancernym, będzie zabezpieczeniem obywateli Litwy i straszakiem na Rosjan.

Z kolei niedawno do bazy wojskowej w łotewskim mieście Adazi przybył batalion Królewskich Duńskich Sił Zbrojnych. Duńczycy dołączyli do wielonarodowej brygady NATO, której przewodniczą Kanadyjczycy. W poniedziałek odbyła się ceremonia przyjęcia jednostki, która docelowo będzie liczyć około 800 żołnierzy.

Duńscy żołnierze uczestniczący w poniedziałkowej ceremonii w łotewskiej bazie Adazi. / PAP/EPA/VALDA KALNINA / PAP

Przystąpienie Danii znacząco wzmocni wielonarodową brygadę NATO na Łotwie, podnosząc jej zdolności do natychmiastowego reagowania na wszelkie zagrożenia - powiedział minister obrony Łotwy Andris Spruds witając duńskich żołnierzy w bazie Adazi, pod Rygą.

Wielonarodowe siły NATO na Łotwie są obecne od 2017 roku, początkowo w liczbie około 1500 żołnierzy. Po inwazji Rosji na Ukrainę przybyło dodatkowych kilkuset żołnierzy amerykańskich. Swoją obecność wzmocnili także Kanadyjczycy oraz Hiszpanie. Natowska jednostka na Łotwie ma osiągnąć pełną gotowość w 2026 roku, kiedy liczyć będzie ponad 3,5 tys. żołnierzy z krajów sojuszniczych. Obecnie w skład batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności wchodzą także żołnierze z Albanii, Czarnogóry, Czech, Danii, Islandii, Macedonii Płn., Polski, Słowacji, Słowenii i Włoch.