Będzie produkcja w Polsce

Szczególnie wiele uwagi poświęciliśmy dzisiaj czołgom K2, bo wiemy, jak wiele polskich zakładów zbrojeniowych czeka na tę informację: tak, będzie produkcja w Polsce. Pan minister to potwierdził, mam zapewnienie, że przekazanie wszystkich informacji dotyczących transferu technologii, przygotowania polskich zakładów zbrojeniowych do tego przedsięwzięcia nastąpi w trybie natychmiastowym, bez żadnej opieszałości - powiedział polski minister.



Jak dodał, czołgi mają powstawać "w kilku miejscach w Polsce" m.in. w zakładach w Poznaniu.

Oczywiście przygotowanie linii produkcyjnej, adaptacja technologii do polskich warunków wymaga czasu. Odziedziczyliśmy, niestety, duże opóźnienia w tym zakresie, ale nadrabiamy. Chcę, żeby to było jak najszybciej. Bardzo się cieszę z takiej ofensywnej deklaracji pana ministra Republiki Korei, który powiedział, że jeżeli jest jakikolwiek problem z naszymi firmami, z przekazywaniem informacji, to on będzie natychmiast rozwiązany. Na to czekaliśmy - mówił szef MON.