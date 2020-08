W sobotę utonęły cztery osoby – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia tego roku Komenda Główna Policji odnotowała 304 utonięcia.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak podało RCB, utonięcia miały miejsce w Biskupicach Melsztyńskich w woj. małopolskim (16-latek), w Starachowicach w woj. świętokrzyskim (61-latek), w Redzikowie w woj. pomorskim (71-latek) oraz w Wielinie w woj. zachodniopomorskim (50-latek).

RCB przypomina o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.

Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym - apeluje Centrum.



RCB dodaje, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosować się do poleceń ratownika.