RMF24

Dziś w Rzeszowie rozstawione zostaną kurtyny wodne. W najbliższych dniach termometry w stolicy Podkarpacia mogą pokazać blisko 40 stopni Celsjusza.

Urząd Miasta Rzeszowa informuje, że kurtyny wodne pojawią się na Rynku, na ul. 3 Maja oraz na Bulwarach nad Wisłokiem. Zapewnią mieszkańcom choć odrobinę ochłody w upalne dni.

„Zachęcamy do korzystania z nich podczas spacerów po mieście, pamiętając jednocześnie o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wysokich temperatur” - czytamy w komunikacie rzeszowskiego magistratu.

fontanna z tęczą na rynku miasta

Jak przetrwać upalne dni?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o podstawowych zasadach radzenia sobie z upałem. Należy ograniczyć przebywanie na słońcu, zwłaszcza w godz. 10-15, a na zewnątrz nosić nakrycie głowy oraz lekką, przewiewną odzież i stosować kremy z filtrem UV.

Pod żadnym nie można zostawiać dzieci i zwierząt samych w samochodzie. W dzień warto trzymać zamknięte okna i zasłonięte żaluzje, co pozwoli uniknąć przegrzewania się mieszkania.

W upalne dni trzeba też pamiętać o nawodnieniu organizmu. Warto wypijać nawet 2,5 – 3 litry wody dziennie.

Szczególną opieką należy otoczyć seniorów, kobiety w ciąży i dzieci. To osoby najbardziej narażone na skutki wysokich temperatur i odwodnienie.